Bejaarde motorfietser ongedeerd na botsing 07 mei 2018

In de Oostendestraat in Torhout is een bejaarde motorfietser zaterdagavond aangereden door een autobestuurder.





De 78-jarige R.O. uit Gistel en de 22-jarige E.B. uit Anzegem kwamen met elkaar in botsing, waarna de motard ten val kwam. Hij bleef ongedeerd, maar er was wel wat stoffelijke schade. (JHM)