Auto ramt verkeerslicht bij ongeval 05 februari 2018

Op Vichteplaats is zaterdag rond de middag een spectaculair ongeval gebeurd. Een jongeman uit Vichte kwam met zijn Opel Adam uit de richting van Ingooigem gereden en wilde links de Beukenhofstraat indraaien. Een vrachtwagen belemmerde echter zijn zicht, waardoor hij de Peugeot niet zag die vanuit Belgiek kwam aangereden. Door de klap werd de Opel Adam weggeslingerd. De auto kantelde en sloeg te pletter tegen een verkeerslicht. Ook een verkeersbord sneuvelde. Enkele voorbijgangers en buurtbewoners konden de koffer van de Opel openen om de bestuurder uit zijn wagen te bevrijden. De jongeman liep wat kneuzingen op, maar zat vooral beteuterd te kijken naar zijn auto, die hij pas drie weken geleden tweedehands gekocht had. De Opel is rijp voor de schroothoop. De inzittenden van de Peugeot, een koppel uit Beveren-Leie, en hun hond bleven ongedeerd. (VHS)