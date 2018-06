Auto in de gracht 18 juni 2018

02u30 0

Een jongeman is gisteren rond 5 uur met zijn auto in de gracht beland, in de Kalkstraat, een zijstraat van de Kerkstraat in Anzegem. De bestuurder kwam met zijn Audi A3 uit de richting van de rotonde aan de Vichtsesteenweg en belandde net voorbij een bocht in de Kalkstraat links van de weg in de gracht. De brandweer kwam de bestuurder helpen. Hij bleef ongedeerd. (VHS)