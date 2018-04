Archeologisch onderzoek Sint-Janskerk gestart 17 april 2018

Gisteren is Monument Vandekerckhove begonnen met het archeologisch onderzoek van de afgebrande Sint-Janskerk.





Het onderzoek zal zo'n drie maanden in beslag nemen en kost ongeveer 160.000 euro. Pas als dat onderzoek is afgerond, kan de heropbouw van de kerk starten. De vermoedelijke start daarvan is voorzien begin 2019.





(JME)