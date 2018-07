Anzegem pakt uit met picknickkast 31 juli 2018

Anzegem heeft een picknickkast geplaatst op de top van het Sint-Arnolduspark. Via de website www.anzegem.be/picknick kan je een picknick bestellen, en die wordt koel gehouden in de kast, tot je deze komt oppikken. Wie een picknickmand bestelt, krijgt op de gevraagde dag 's morgens per sms de code van het cijferslot, waarmee je je picknick uit de kast kan halen. Achteraf plaats je de mand terug in de kast samen met het leeggoed en het afval. Het idee komt van Anzegemnaar Marlies Deseyn (26) van De Sterhoekhoeve, die met haar idee naar schepen van Toerisme Koen Tack trok. In de picknickmand vind je de Anzegemse streekprodukten terug: Streuvelspaté, appelsap, Streuvelspralines, een Streuvelsbiertje of een Landergems advocaatje en meer. (JME)