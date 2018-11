Anneleen houdt taartendag tegen kanker 08 november 2018

02u23 1 Anzegem Anneleen Deseyn (27), die de voorbije jaren harten veroverde met haar zelfgebakken taarten tegen verzuring en afgelopen zomer een bar runde in Tiegembos, houdt op Wapenstilstandsdag een taartendag.

De opbrengst gaat naar het Kinderkankerfonds, via Run for Ilse. De leerlingen van basisschool Bollebos zetten zich namelijk in om Ilse Michels te steunen. Hun juf lijdt aan pancreaskanker. "Ik voorzie zo'n 300 stukken taart", zegt Anneleen Deseyn. "Smullen is gratis, maar ik zet een doosje waar je een zelf te bepalen centje in stopt voor Run for Ilse. Mijn 'kroontaart' wordt een worteltaart met banaan, gevuld met een plattekaasfrosting met blauwe bessen en afgewerkt met kaneel, honing en munt. Kinderen kunnen hier die dag voor iemand een wens versturen."





Verzoening

De taartendag staat niet enkel in het teken van het goeie doel. "Ik neem het initiatief ook om een boodschap van verzoening te brengen en mensen eens in de spreekwoordelijke slagroom te zetten. Breng daarom iemand mee, die een stukje taart verdient. De taartendag draait verder rond verdraagzaamheid, waardering en elkaar graag hebben en zien. Iedereen is van harte welkom", aldus Anneleen Deseyn.





Torrebos

Haar taartendag is op zondag 11 november. Wie erbij wil zijn, is vanaf 14 uur welkom in sporthal Torrebos, in de Landergemstraat. Voor wie wat later komt: er is zeker taart tot 17 uur. (LPS)