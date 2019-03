Anneleen Deseyn terug van weggeweest in cafetaria Tiegembos: “Ik zie mezelf niet als cafébazin” Maxime Petit

17 maart 2019

13u07 3 Anzegem Zondag heropende de cafetaria in het Sint-Arnolduspark. De uitbaatster is net als vorig jaar de immer opgewekte Anneleen Deseyn (28), die de mensen weer wil samenbrengen in het Tiegembos en die daarbij ook streeft naar lokale verankering.

“Vorige zomer had ik het hier erg naar mijn zin. Veel mensen vroegen mij ook om de cafetaria weer open te houden”, verklaart Anneleen Deseyn. “Het stemt me vooral tevreden dat het nu over een langere periode gaat. Dat betekent dat ik meer activiteiten kan organiseren. Tegen eind maart komt er een activiteitenkalender die iedereen online en offline kan raadplegen. Je kan hier voortaan ook fietsen huren. Het wordt dus zoveel meer dan een gewone drankgelegenheid. Daarom zie ik mezelf ook niet als cafébazin.”

Tijdens de heropening zondag konden de vele aanwezigen genieten van aperitiefhapjes, een drankje, Streuvelspaté en wafelfrietjes van een lokale ondernemer. “Lokale verankering vind ik heel belangrijk”, zegt Annelies. “Zeker op een plek als deze, die bij de meesten nostalgie oproept. Ik wil de mensen hier opnieuw samenbrengen en ze moeten hier ook tot rust kunnen komen.” De slogan op de vernieuwde drankkaart springt daarbij meteen in het oog: ‘We jagen ons al genoeg op in het dagelijkse leven. Hier moogt ge op uw gemak zijn en al de rest efkes vergeten’.

Tot en met mei is de zaak elke eerste en elke zondag van de maand open en ook op vakantiezondagen worden de deuren geopend. Op andere momenten kunnen groepen en verenigingen er ook terecht. Van juni tot en met half september is de cafetaria in het beschermde Tiegembos open op woensdag, vrijdag, zaterdag en zondag.