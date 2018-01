Alizée vervolledigt viergeslacht 26 januari 2018

Alizée Vangheluwe (21) uit Anzegem zag recent het levenslicht in het Onze-Lieve-Vrouw van Lourdesziekenhuis in Waregem. De baby vervolledigt daarmee een viergeslacht, waarvan overgrootmoeder Irène Vercruyssen (82) uit Gijzelbrechtegem de stammoeder is. De mama is kinderverzorgster Sidney Demeyer (21) uit Anzegem. Dorine Depoorter (52), zaakvoerster van poetsbedrijf Dorifran in de Kerkstraat in Anzegem, is de oma van Alizée.





(LPS)