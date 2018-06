Alarm wekt bewoners bij garagebrand 09 juni 2018

Het gezin Verrotte-Valcke werd in de nacht van donderdag op vrijdag gewekt door het brandalarm in hun woning op Westdorp.





Dat gebeurde iets na één uur. Aanleiding was een kleine brand die was ontstaan in de grote, half ondergrondse garage die één geheel vormt met de woning. Volgens de brandweer vatte een elektrisch toestel vuur. Hoe dat kon gebeuren, is niet meteen duidelijk. Een elektriciteitskast die net boven het toestel ging, is ook verloren, net als een lichtarmatuur. Het brandje veroorzaakte nogal wat rookontwikkeling maar de woning zelf werd niet getroffen. (VHS)