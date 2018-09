Academie herdenkt WOI 07 september 2018

Leerlingen en leerkrachten van de Kunstacademie brengen morgen zaterdag WAR-rig. De voorstellingen, aangevuld met zangers en musici uit koren, herdenken de Groote Oorlog in Anzegem, om 16 en 19 uur in CC De Stringe in Vichte. Tickets kopen kan in de cultuurdienst. Er zijn zaterdag ook gratis gidsbeurten op de Herdenkingsheuvel. Die voormalige Duitse begraafplaats in de Landergemstraat is vorig jaar ingericht als een plaats waar de gemeente Anzegem vrede en oorlog herdenkt. De gidsbeurten starten om 16.30, 17.30 en 18.30 uur. Tot slot: ook Anzegemse scholieren werken rond WOI. Ze voeren op maandag 10 en dinsdag 11 september opdrachten uit in het Sint-Arnolduspark in Tiegem, om stil te staan bij oorlog en vrede. (LPS)