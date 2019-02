Abdullahi Hussein en Hilde Ervyn winnen sporttrofee Peter Lanssens

15 februari 2019

De sporttrofee van 2018 in Anzegem gaat naar Abdullahi Hussein bij de min 16-jarigen en naar Hilde Ervyn bij de plus 16-jarigen. Abdullahi won vorig jaar onder meer het Belgisch, Vlaams en provinciaal kampioenschap veldlopen. Hilde Ervyn werd onder meer Belgisch kampioen indoor verspringen en provinciaal kampioen indoor verspringen en kogelstoten. De trofee voor sportverdienste van 2018 gaat naar Etienne Himpens, al een halve eeuw actief bij Wielervrienden Ingooigem. De sportploegen van 2018 zijn de U15 van SV Anzegem, de Groene Duivels en de U15 en de Kernploeg van de Blue Ghosts. De uitreiking gebeurde in aanwezigheid ook van onder meer schepen van Sport Yannick Ducatteeuw (Inzet) en burgemeester Gino Devogelaere (Samen Eén).