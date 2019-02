Aannemers veroordeeld voor omgevallen stelling: arbeiders ontsnapten op het nippertje aan de dood Siebe De Voogt

13 februari 2019

12u40 0 Anzegem Twee aannemers uit Deerlijk zijn in de Brugse rechtbank veroordeeld voor een arbeidsongeval anderhalf jaar geleden in Vichte. Twee arbeiders ontsnapten aan de dood, toen een stelling van vier meter naar beneden donderde bij werken aan een woning.

Het spectaculaire ongeval vond op 31 mei 2017 plaats op een werf langs de Nieuwstraat in Vichte. Een 54-jarige aannemer uit Deerlijk was die dag dakwerken aan het uitvoeren aan een woning. Om de goten af te werken, deed hij een beroep op een 37-jarige collega uit Deerlijk. “Een stelling opbouwen gebeurt normaal door een gespecialiseerde firma”, aldus de arbeidsauditeur. “Maar die was blijkbaar overbezet, waardoor de man besliste om de stelling zelf op te laten bouwen door enkele arbeiders. Daarbij werden echter enkele cruciale fouten gemaakt. De steiger bleek niet hoog genoeg te zijn. Om te werken aan de dakgoten, moesten de arbeiders bovenaan nog een extra ladder plaatsen.”

Een 22-jarige arbeider uit Waregem was op één van de ladders bezig, toen zijn 43-jarige collega uit Menen vanaf het dak op de stelling sprong. De 4 meter hoge steiger begon te wankelen en viel uiteindelijk om tegen een vrachtwagen. De arbeiders maakten een zware val, maar overleefden als bij wonder. De twintiger uit Waregem liep enkele gekneusde ribben op en verschillende letsels aan z’n rug en linkerbeen. De arbeider uit Menen kwam er van af met twee barsten in z’n staartbeen. De dakwerker werd woensdagmorgen veroordeeld tot een geldboete van 9.600 euro, waarvan de helft met uitstel. Zijn jongere collega kreeg de opschorting van straf. Beiden werken nog steeds samen, maar stelden intussen een overeenkomst op om arbeidsongevallen in de toekomst te voorkomen.