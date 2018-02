60 jaar oude betonweg krijgt heraanleg TEGEN 2022 VERLOST VAN TRILLINGEN EN GELUIDSOVERLAST PETER LANSSENS

02u40 0 Anzegem De Grote Leiestraat (N382), een 60 jaar oude kapotgereden betonweg die Anzegem met Waregem verbindt, krijgt een heraanleg. Er is sprake van geluidsoverlast en trillingen als er zwaar verkeer over dendert. De betonplaten worden tegen 2022 vervangen door asfalt. Er passeren daar ruim 10.000 voertuigen per dag.

De gewestweg is er bijzonder erg aan toe, maar ook het huidige aanliggende dubbelrichtingsfietspad lijkt nergens op. "Er spatten bovendien steentjes op als er vrachtwagens passeren en tientonners hebben een aanzuigeffect, het is echt opletten voor fietsers", zeggen omwonenden. "Per dag gebruiken ruim 160 tweewielers het fietspad, onder wie scholieren naar en van het Sint-Vincentiusinstituut", vult schepen van Mobiliteit Rik Colman (CD&V) aan. Enkele andere cijfers, vastgesteld uit metingen van maandag 29 januari tot maandag 12 februari: de N382 is in beide richtingen per dag gemiddeld goed voor 7.872 auto's, 1.265 bestelwagens en 1.078 vrachtwagens. De drukte toont mee aan dat de heraanleg, waar al jaren sprake van is, dringend is. Nu al worden er vaak losliggende platen lokaal hersteld, zoals momenteel gebeurt.





Twee jaar

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) West-Vlaanderen heeft nu definitieve plannen. De Grote Leiestraat, ongeveer 2,5 kilometer lang, wordt in twee fasen heraangelegd. De eerste fase start aan de rotonde met de Heuntjesstraat en Vichtsesteenweg en loopt tot net voorbij de Steenbruggestraat. De tweede fase loopt tot aan de Industrielaan, bij de industriezone Vijverdam. De werken starten ten vroegste in 2020 en zullen zo'n twee jaar duren. De kostprijs ligt nog niet vast, maar er wordt op zeker 2 miljoen euro gerekend. "De exacte timing en kostprijs zijn nog niet duidelijk omdat er nog veel moet gebeuren", zegt Eveline Vandecaetsbeek, woordvoerster van AWV in West-Vlaanderen. "Er moeten nog gronden onteigend worden om de werken te kunnen uitvoeren, een bouwvergunning moet nog aangevraagd worden en we moeten nog aanbesteden."





Rustplaatsen

De betonplaten wijken voor nieuwe rioleringen met daarboven een weg in asfalt. Langs beide zijden van de N382 komen vrijliggende fietspaden, wat meteen de reden is waarom er gronden onteigend worden. De rotonde met de Heuntjesstraat en Vichtsesteenweg krijgt verhoogde fietspaden, waarop fietsers geen voorrang hebben. "Fietsers zullen er oogcontact met bestuurders moeten maken of wachten tot voertuigen voorbijgereden zijn", zegt Vandecaetsbeek. Er komen ook middengeleiders of rustplaatsen midden de weg, zodat fietsers en voetgangers veiliger kunnen oversteken. De middengeleiders komen aan de Steenbrugge- en Steenbrugmolenstraat en ter hoogte van hoeve Goed Ter Reye. Er komen ook drie nieuwe bushaltes. De haltes aan de Kruisweg en Oude Steenbrug worden 'uitstulpend', waarbij verkeer achter de bus van De Lijn wacht. Bij halte De Predikheer zal dat niet zo zijn. Daar stopt de bus langs de Grote Leiestraat.