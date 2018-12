400 mensen op benefietavond voor juf Ilse: “Mijn vader is aan pancreaskanker gestorven, maar ik blijf optimistisch” ‘Run for Juf Ilse’ bracht al 12.488 euro op voor Kinderkankerfonds Xavier Coppens

02 december 2018

12u42 1 Anzegem Zaterdagavond hebben vierhonderd mensen de zieke juf Ilse Michels gesteund op een benefietfestijn. De populaire juf van het Bollebos uit Anzegem lijdt al acht maanden aan pancreaskanker. In drie maanden tijd werd ondertussen al 12.488 euro ingezameld voor het Kinderkankerfonds.

Laura Tesoro, Josefien Deloof, Pavlov en Milo Meskens stonden gisteren op het podium voor Ilse Michels. Vierhonderd mensen, de maximumcapaciteit van de zaal, genoten van een warme avond. Ilse incluis, de zieke juf waarvoor het benefiet werd georganiseerd. De juf van basisschool Het Bollebos uit Anzegem werd in mei ziek, pancreaskanker. Leerlingen, familie, vrienden en collega’s steunen sindsdien hun geliefde juf die al twintig jaar lesgeeft in de basisschool. “Het was een overweldigende en emotionele avond. Ik heb enorm genoten van de avond en van alle mensen die de moeite deden om langs te komen. Heel wat mensen had ik in lange tijd niet meer gezien”, vertelt juf Ilse. De zus van Ilse, Ingrid, praatte het benefiet aaneen en enkele jongeren mochten op ludieke wijze de artiesten aankondigen. “Laura Tesoro werd aangekondigd door mijn dochter Emma die de contacten legde om haar uit te nodigen. Emma is trouwens een vurige fan van Laura.” Ook Patricia De Vos kwam namens vzw Kinderkankerfonds langs om een bedankingswoordje te plaatsen.

Marathon in Athene

Het is niet de eerste actie voor Ilse. Op 11 november liepen twee mannen, Davy Van den Berghe en Django Lamont, hun eerste marathon in Athene ten voordele van de juf. Ilse stond de twee heren op te wachten aan de meet. Django Lamont is de man van Ilse Delombaerde, directrice van Het Bollebos. In drie maanden tijd heeft de actie ‘Run for Juf Ilse’ al 12.488 euro opgebracht. De opbrengst van zaterdagavond is nog niet meegerekend. Bovendien zullen alle kinderen van Het Bollebos vlak voor de kerstvakantie ook nog voor juf Ilse.

Optimistisch

De opbrengst gaat naar het Kinderkankerfonds. “Kanker is voor volwassenen een smerige ziekte, maar voor kinderen zo oneerlijk. Vandaar de motivatie voor het goede doel”, zegt juf Ilse zelf. In totaal zal de opbrengst zeker 15.000 euro bedragen. Juf Ilse blijft ondertussen moedig strijden. “Het nieuws van de ziekte kwam in mei hard aan. Het begon met maagpijn. Ik wilde niet meteen doemdenken, maar mijn vader was aan pancreaskanker gestorven. Toen ik naar de dokter ging om te polsen vanwaar de pijn kwam, viel het verdict. Maar ik blijf optimistisch en ben blij om zo gesteund te worden door iedereen.”

Wie wil kan nog steeds een vrije gift doneren op rekeningnummer BE11 7460 2148 5548.