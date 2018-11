3.000 euro voor sinterklaasactie Sociaal Huis 30 november 2018

Wiel in Wiel, de organisator van de Textielprijs, heeft gisteravond 3.000 euro geschonken aan het Sociaal Huis. "Met dit bedrag kan het Sociaal Huis een warme sinterklaasactie op poten zetten voor kinderen die uit gezinnen komen met beperkte (financiële) middelen", zegt voorzitter Philippe Degroote. "Het is de bedoeling hen zo een duwtje in de rug te geven en ook voor hen een leuke sinterklaas mogelijk te maken. Met deze bijdrage organiseert het Sociaal Huis een leuke namiddag met knutselactiviteiten, een toneeltje over een leerling-Zwarte Piet en lekkere sinterklaaskoeken. Met de rest van het geld kan de Sint voor maar liefst 50 kindjes een mooi cadeautje kopen. Voor Wiel in Wiel is het belangrijk om mensen uit de dichte omgeving te kunnen helpen. Via het Sociaal Huis kunnen wij de juiste doelgroep bereiken." (JME)