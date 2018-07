16-jarige quadrijder overleden aan verwondingen 26 juli 2018

De jonge quadrijder uit Kaster die vorige week in kritieke toestand werd afgevoerd na een ongeval in Wortegem, is overleden aan zijn verwondingen. T. D. (16) stierf afgelopen zondag in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De 16-jarige jongen was vorige week donderdagnamiddag omstreeks 14 uur onderweg met zijn quad op de Anzegemseweg in Wortegem. Daar botste hij op het kruispunt met de Bouvelostraat tegen een personenwagen. T. werd in kritieke toestand afgevoerd naar het AZ Groeninge in Kortrijk. Hoe het ongeval precies kon ontstaan is niet duidelijk. Het parket stelde een deskundige aan, het onderzoek loopt nog. De uitvaart van de jongen gaat zaterdag om 28 juli om 10.30 uur door in de Sint-Pieterskerk in Kaster.





(AHK)