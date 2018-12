15.000 euro voor gratis wifi in Anzegem Peter Lanssens

13u31 0 Anzegem Anzegem is één van de 97 Belgische gemeenten die 15.000 euro aan Europese steun ontvangt om gratis wifi te installeren op openbare plaatsen. Dat heeft de Europese Commissie bekendgemaakt.

“We zijn nog aan het bespreken en bekijken waar er gratis wifi zal zijn, maar het is toch de bedoeling om het in alle gemeentelijke zalen mogelijk te maken. Meer info volgt zo snel mogelijk”, zegt schepen van ICT Johan Delrue (OK). Via het project WiFi4EU stelt Europa geld ter beschikking voor gemeenten die gratis wifihotspots willen installeren op openbare plaatsen. De Commissie selecteerde de laureaten op basis van het ‘first come, first served’ principe. Van de 219 Belgische gemeenten die een aanvraag indienden, zijn er 97 weerhouden.