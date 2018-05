"We zijn ongevallen en files beu" PARKEERPLAATSEN OP N382 WIJKEN VOOR TRAJECTCONTROLE PETER LANSSENS

03 mei 2018

02u41 0 Anzegem De alternerende parkeerplaatsen in de Kerkstraat (N382) verdwijnen. "We zijn de ongevallen en files beu", zegt burgemeester Gino Devogelaere (Samen Eén). Maar de parkeerplaatsen remmen het verkeer ook af. Er komt daarom een trajectcontrole.

De acht alternerende parkeerplaatsen, enkele jaren geleden op het wegdek van de Kerkstraat (N382) ingericht, verdwijnen. Wanneer is nu nog niet duidelijk, er is eerst verder overleg met het agentschap wegen en verkeer (AWV) hierover. De parkeerplaatsen zijn opgedeeld in vijf zones. Het verkeer slalomt tussen die zones. "Er zijn veel klachten over. Het houdt het verkeer op, onder meer omdat truckers zich vastrijden. De politie wil die parkeerplaatsen ook weg", zeggen burgemeester Gino Devogelaere (Samen Eén) en schepen van Middenstand Johan Delrue (OK). "Chauffeurs zoeken bovendien andere wegen op om de Kerkstraat te vermijden, zoals via de Kalkstraat. We moeten ingrijpen."





Dat vindt Unizo-voorzitter Christophe Vandererven ook. "Ik had zelf al eens zo'n 5.000 euro schade aan mijn wagen. Toen ik achter twee geparkeerde auto's stond te wachten, aan handelszaak 4 Stagioni, en een automobilist achterin op mijn wagen inreed. Het is onveilig. Het opdoeken van die parkeerplaatsen is voor handelaars geen drama. Een mogelijke oplossing is extra parking voorzien nabij basisschool Bollebos. En er zijn parkeerhavens zoals aan bakkerij Co'Pain en herenkapper Alexander."





Het is wel zo dat de alternerende parkeerplaatsen snelheidsremmend werken. Geef je snelheidsduivels geen vrij spel in de Kerkstraat, door die plaatsen weg te nemen?





Slimme camera's

"We beseffen dat", zeggen burgemeester Devogelaere en schepen Delrue. "Er zijn daarom gesprekken met AWV om een deels door de gemeente te financieren trajectcontrole in te richten. Die trajectcontrole komt wellicht tegen begin 2019 op een strook tussen de Buyck- en Landergemstraat." Slimme camera's fotograferen aan het begin en einde van de controle voertuigen op beide rijstroken, waarna een computer de gemiddelde snelheid berekent. Wie te snel rijdt, wordt beboet. Nóg opvallend: wie een woning of flatgebouw wil optrekken aan de N382, moet vanaf de gewestweg binnenkort een bouwverbod op een strook van tien meter breed respecteren. "We hopen zo binnen 30 tot 50 jaar steeds meer ruimte te krijgen voor brede trottoirs en fietspaden langs de N382", zegt Devogelaere. "Het beveiligen van de N382 is een alternatief voor een eventuele door de provincie geplande ringweg rond Anzegem. Die ringweg is voor niemand goed. De weg zou zoals bekend door landelijk gebied lopen en landbouwers treffen. Dat aanvaarden we niet."