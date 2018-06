"Tijd om plaats te maken voor de jeugd" GERNIERS VIERT 80STE VERJAARDAG EN STOPT MET POLITIEK JOYCE MESDAG

18 juni 2018

02u30 0 Anzegem Ereburgemeester Victor Gerniers uit Anzegem vierde afgelopen weekend zijn 80ste verjaardag en kondigde daar het afscheid van zijn politieke carrière aan. "Het is tijd om plaats te maken voor jongere enthousiastelingen", zegt Gerniers.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen zal Anzegem voor het eerst in 48 jaar niet op Victor Gerniers kunnen stemmen. Hij is er net 80 geworden en zal niet meer opkomen. "Begrijpelijk", zegt partijgenoot Eddy Recour. "Maar we zien hem niet graag vertrekken. Victor was goed voor drieduizend stemmen bij de vorige verkiezingen. Op een totale bevolking van twaalfduizend inwoners is dat een prachtresultaat. Hij wordt aanzien als een volksvriend."





Pijnlijk moment

Gerniers had het voor zichzelf al een tijd beslist: 80 jaar is een goed moment om te stoppen. "Maar ik had liever afscheid genomen als burgemeester", zegt hij.





Na de vorige verkiezingen haalde Eendracht de absolute meerderheid niet. Het scheelde één zetel. Samen Eén, N-VA en CD&V-Groen-OK sloegen de handen in elkaar en namen het bestuur over. Victor Gerniers zag daardoor na veertien jaar een einde komen aan zijn burgemeesterschap. Dat het hem nog altijd pijn doet, merk je al snel als je het thema aansnijdt. "Het heeft me pijn gedaan", geeft Gerniers toe. "Verder wil ik daar niets meer over kwijt."





Inzet

Politiek zit in zijn genen. Zijn vader deed niet aan politiek, dat mocht hij niet van zijn vrouw, maar Gerniers' grootvader, ook een Victor, was burgemeester van Kaster van 1894 tot 1939. "Burgemeester zijn, is een sociale roeping en wat mij betreft de mooiste functie in de politiek. Je staat ten dienste van de mensen, dicht bij de mensen en je kunt hen ook beter helpen dan als parlementslid bijvoorbeeld."





Gerniers was naast burgemeester ook schepen, provincieraadslid en gemeenteraadslid. "Je ziet overal mooie realisaties van ons als je door Anzegem rijdt. Die zijn verre van alleen mijn verdienste. Het is dankzij het vertrouwen van de kiezer en de inzet van de hele ploeg dat we alles hebben kunnen doen."





Hulp

Over de oppositie wil hij niet veel kwaads kwijt. "Ik ben niet het type mens dat het werk van een ander afbreekt. Oppositie voeren is niet alles afbreken wat het bestuur doet of zegt. Het is constructief meehelpen. Dat hebben we proberen te doen."





Stoppen was een eenvoudige, maar tegelijk moeilijke beslissing. "80 jaar is oud genoeg om een stap opzij te zetten, daar zal iedereen het wel over eens zijn. Maar dat maakt de beslissing er niet makkelijker op."





Eendracht moet het niet helemaal zonder Gerniers stellen. "Ze kunnen altijd bij mij terecht voor advies, maar ik ga me niet moeien. Plaats maken voor de jonge generatie betekent ook vertrouwen hebben in hun aanpak en hen niet je eigen mening blijven opdringen", besluit Gerniers.