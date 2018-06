"Slecht te been? Hier rust je in alle comfort" NIEUWE B&B LA ROZERIE HEEFT OOK 2 ZORGKAMERS JOYCE MESDAG

08 juni 2018

02u41 0 Anzegem Martine Van De Cauter (57) en Lieven Vanparijs (76) hebben in Anzegem B&B La Rozerie geopend. De B&B telt 5 kamers, waarvan twee kunnen worden gehuurd door mensen die revalideren of senioren. "Dat hier nood aan is, hebben we zelf ervaren", vertellen Martine Van De Cauter (57) en Lieven Vanparijs (76).

Martine is dolgelukkig. Ze droomt er al haar hele leven van om een B&B te openen. "Ik doe mijn job als poetsvrouw heel erg graag. Ik kan er immers echt van genieten om voor andere mensen te zorgen. Zo kreeg ik het idee om een eigen B&B uit te baten. Het heeft een aantal jaren geduurd eer ik een geschikt pand kon vinden, maar hier in Anzegem vonden we dé ideale plek daarvoor."





Rolstoeltoegankelijk

Martine en Lieven richtten in de hoeve 3 'gewone' tweepersoonskamers in. Die kregen elk de naam van een rozensoort, zoals 'Kanegem', 'Elsie De Raedt' en 'Graaf van Vlaanderen', en de kamer werd ook in de daarbij passende kleur ingericht.





"We zijn een erkend infopunt van Toerisme Vlaanderen. Ook wie hier niet verblijft maar hier in de buurt komt fietsen of wandelen, kan bij ons terecht voor toeristische info. De streek is wel degelijk een bezoekje waard: we zitten vlakbij de mooie Vlaamse Ardennen, en liggen te midden een prachtig fiets- en wandelroutenetwerk." De twee kamers op de benedenverdieping, de 'Hertog van Brabant' en de 'Polareis', zijn 'zorgkamers'. Ze zijn rolstoeltoegankelijk, en er hangt een alarmbel in de kamer. "Je kan de kamer per maand huren", legt Martine uit. "Voor 70 euro per nacht krijg je ontbijt en avondeten. Wie dat wil kan via ons 's middags een warme maaltijd bestellen bij een traiteur in de buurt. We werken samen met een dokter, apotheker, kinesist, en thuisverplegingsdienst uit de buurt, voor wie dat nodig mocht hebben."





Vijf operaties

Het koppel mikt op patiënten die zich na een zware ingreep, zoals een heup- of knieoperatie, nog niet alleen thuis kunnen beredderen. Ook senioren voor wie het te vroeg is om naar een rusthuis te gaan, zijn welkom."Eigenlijk komt het idee om met een dergelijk concept te starten uit onze eigen ervaringen. Lieven moest anderhalf jaar geleden op korte tijd 5 operaties ondergaan. Voor ons was het puzzelen om altijd een oplossing te vinden op momenten dat ik aan het werk was, want Lieven kon nog niet meteen zijn plan trekken alleen thuis. En een nonkel van mij is vlak voor zijn overlijden van het ene rusthuis naar het andere moeten verhuizen, omdat er nergens een definitief plaatsje voor hem was. Voor hem was dit ook een mooiere oplossing geweest, in afwachting van een permanente stek."