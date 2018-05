"Ons levenswerk krijgt een knauw" BRAND VERNIELT BISTRO BIBOO VAN STIJN EN LAURA HANS VERBEKE EN ALEXANDER HAEZEBROUCK

11 mei 2018

02u36 0 Anzegem Stijn Deleersnyder en echtgenote Laura Soetens, beiden 40, moesten woensdagnacht machteloos toezien hoe een brand een deel van hun Bistro Biboo vernielde. "Dit is een harde noot om te kraken, maar we hopen zo snel mogelijk te heropenen."

Niek Avet en Emilie Laebens, die in de Heuntjesstraat recht tegenover Bistro Biboo wonen, werden gistermorgen rond half vijf uit hun slaap gewekt door een loeiend alarm. "Ik ging buiten kijken om te zien wat er gaande was", zegt Niek (31).





"Zo merkte ik dat er aan de achterzijde van de bistro grote rookwolken ontsnapten. Ook vooraan kwam de rook al door kieren en spleten." De man aarzelde niet. "Ik repte me naar mijn telefoon en belde naar Stijn. Toen hij opnam, leek hij me net wakker. Ik zei hem dat ze moesten vluchten, omdat de situatie er allesbehalve goed uitzag." Stijn Deleersnyder en zijn vrouw Laura Soetens zagen zich omwille van de felle rook genoodzaakt om aan de achterzijde via een plat dak te vluchten. Ze moesten over een omheining klauteren om op straat te geraken. Laura had zelfs de tijd niet om schoenen en wat meer dan haar slaapkleding aan te trekken. Het koppel werd opgevangen door Niek en Emilie, ook andere buren sprongen in de bres. Dochter Noa (10), hun enig kind, was er niet. Zij sliep die nacht bij haar oma in Heestert en kreeg pas veel later te horen wat er is gebeurd. "Het is dankzij onze alarminstallatie en Niek dat we nog leven", beseft Stijn. "De dikke rook zou ons allicht fataal zijn geworden, als we niet gewekt waren."





Defect

Sarah Soetens, de zus van Laura, kwam met haar man langs om de bistro-uitbaters te ondersteunen bij de tegenslag. Brandweerlui van verscheidene posten in de omgeving werkten zich uit de naad om de vlammen onder controle te krijgen. Na zowat anderhalf uur lukte dat ook. Vuur tussen het vals plafond speelde de blussers parten. De brand brak uit in de keuken, als gevolg van een defect aan een elektriciteitskast. "De keuken is vernield, in het restaurant is er rook- en roetschade", zegt woordvoerder Ronny Damman. "De naastliggende woningen hebben we kunnen vrijwaren."





Andere woonst

Voor Stijn en Laura, die acht jaar lang in Kortrijk een horecazaak hadden en negen jaar geleden Bistro Biboo openden in het pand waar destijds Het Wemelhout was gevestigd, ziet de wereld er plots anders uit. "We waren drie maanden volgeboekt tijdens de weekends", zucht Stijn Deleersnyder. "Bistro Biboo is ons levenswerk. Dat krijgt nu een flinke knauw. Maar we zijn geen opgevers. We hopen zo snel mogelijk weer klanten te mogen ontvangen en proberen nu in eerste instantie om iedereen op te bellen die bij ons gereserveerd heeft voor de komende maanden. Ons reservatieboek heeft de brandweer kunnen redden." Het koppel moet ook op zoek naar een andere woonst. "Het zou goed zijn als we ergens in de regio een appartement of zo zouden kunnen huren voor een kortere periode", zegt Stijn.