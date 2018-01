"Mijn mémé leeft zo verder" KLEINDOCHTER REDT VOLKSCAFÉ CASINO PETER LANSSENS

24 januari 2018

02u35 0 Anzegem Deborah De Clercq (34) uit Kerkhove eert haar overleden grootmoeder Maria Demesmaeker (81) door haar volkscafé Casino in Anzegem verder te zetten. "Ik doe het als eerbetoon aan haar. Ze zei zelf altijd dat ik haar opvolgster zou worden. Ik voel dat ze hier nog is", zegt Deborah.

Maria Demesmaeker baatte 43 jaar Casino, een als living ingericht volkscafé, uit in de Kerkstraat in Anzegem. Tot een val van de trap haar op 20 september 2017 fataal werd. Het levenswerk van Maria, die in een ver verleden op de Markt in Waregem ook nog café hield waar nu Bridge is, gaat niet verloren. "Mémé zei altijd dat ze in Casino wilde sterven, wat ook gebeurd is", vertelt kleindochter Deborah De Clercq, die haar job als arbeidster bij Kartonnage Lefevere-Beel in Wielsbeke opgaf om het volkscafé van haar mémé te redden.





Lief en attent

Casino heropent in het eerste of uiterlijk tweede weekend van februari. "Ik kom hier ook wonen", vertelt Deborah, die sterk op haar grootmoeder lijkt. "Mijn grootmoeder was een lieve, attente en behulpzame vrouw, die de klanten altijd raad gaf, op een zachte en tegelijk correcte manier. Veel klanten zeggen dan ook dat ze hun tweede moeder kwijt zijn. Ik kan ook heel goed luisteren, net zoals mémé. En ik ben ook rechtlijnig. Al ga ik zelf wel een beetje opletten met raad geven. Want dat wordt niet altijd aanvaard van een jongere vrouw", glimlacht ze.





"Mémé was verder een heel fiere madam. Zo was haar kapsel heilig en was ze altijd opgemaakt, met roodgestifte lippen. We waren twee handen op een buik. Ze heeft me enkele jaren opgevangen, terwijl mijn ouders werkten. Ze was echt alles voor mij. Ik kon met al mijn problemen bij haar terecht. Waarom het klikte? Dat weet ik niet. Ik was haar eerste kleinkind. Wellicht had het daar ook mee te maken."





Pintje wordt duurder

Deborah voelde na het overlijden van Maria hoe café Casino erg gemist werd in Anzegem. "Ik stond hier vroeger soms al eens achter de tapkraan. Mémé zei toen altijd 'dat wordt mijn opvolgster'. Ze krijgt nu gelijk. De inrichting blijft zoals het al die jaren geweest is. Al zet ik hier straks wel weer een jukebox. Mémé had zelf een hele mooie jukebox, maar ze verkocht die voor een appel en een ei. Ik was heel kwaad, toen ik dat hoorde. En ik zet hier een televisie, zodat klanten naar het voetbal kunnen kijken. Mémé was daar tegen, maar de klanten vragen dat. Er zullen ook altijd witte lelies of rozen staan bij haar foto in het café. Want mémé hield van bloemen. Biefstuk met frieten maken voor de klanten, zoals mémé wel eens deed, daar ga ik niet aan beginnen. Een boterham met gehakt en een dikke laag mosterd op, dat kan wél (lacht). Wie een pintje wil, drinkt voortaan geen Maes meer, maar een frissere Cristal Alken. En een pintje kost straks geen 1,50 euro meer, maar 1,80 euro. Ik zei al jaren tegen mémé dat ze de prijs voor een pintje wat mocht verhogen, want eigenlijk gaf ze het bijna voor niets weg. Mémé kon er trouwens niet tegen als klanten niets dronken. Ze zei altijd 'het is hier café De Wachtzaal niet' (lacht). En je mocht ook niets mispeuteren, want ze zag echt alles. Binnen roken gedoogde ze wel, maar ik laat dat niet meer toe. Een sigaretje roken kan enkel nog onder het afdak op de koer achteraan." Casino zal dagelijks open zijn vanaf 11 uur. "Alle generaties blijven hier meer dan welkom. Ik weet dat mémé erg trots zou zijn."