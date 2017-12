"Mijn boodschap? Zorg voor elkaar" BESTE VRIEND VOLGT OVERLEDEN BURGEMEESTER VAN MARCKE OP PETER LANSSENS

02u23 0 Henk Deleu Gino Devogelaere volgt zijn vriend Claude Van Marcke op als burgemeester. "Het is geen cadeau, maar Claude zou het zo gewild hebben." Anzegem Gino Devogelaere (62) eert zijn beste vriend, wijlen Claude Van Marcke (48), door hem binnenkort op te volgen als burgemeester van Anzegem. "Ik moet wel, anders zou Claude me zeker een nietsnut gevonden hebben. Mijn boodschap? Zorg voor elkaar. En doe goede dingen en kijk niet om. Dat was ook de leuze van Claude."

Het nieuws sloeg in als een bom, op woensdag 20 september. Burgemeester Claude Van Marcke (Samen Eén), amper 48, was niet meer. Hij onderging een routine-ingreep in het hartcentrum van het Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis in Aalst, maar reageerde allergisch op de vloeistof die in zijn lichaam ingespoten werd om hart en bloedvaten zichtbaar te maken op foto's. De erg zeldzame reactie werd hem fataal. Van Marcke was één van de meest geliefde en minzame burgemeesters van onze regio. Ruim 2.000 mensen namen afscheid van Claude op zijn uitvaart. Hij had heel positieve vooruitzichten voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Gino Devogelaere, ook van Samen Eén, volgt Van Marcke binnenkort op als burgemeester. Een precieze datum is er nog niet. Als Gino de laatste foto bekijkt van hem en Van Marcke, in september genomen op een feest voor 400 senioren in Belgium Pier in Blankenberge, kan hij het nog steeds niet geloven. "Hij was de gezondste van ons allemaal. We wisten niet dat hij naar het ziekenhuis ging. Hij vond dat niemand zaken had met zijn privéleven."





Wat is je boodschap voor de bevolking?





"Het gaat niet over Claude Van Marcke alleen. Zo sterven er in onze gemeente alleen al gemiddeld zo'n 125 mensen per jaar. Dat zijn allemaal families die straks iemand moeten missen op oudejaarsavond. Dat raakt mij, want ieder overlijden is een harde noot om kraken. Mijn boodschap is dan ook: zorg allemaal goed voor elkaar en geef elkaar veel liefde. Hoop dat iedereen gezond blijft ook. En doe wel en zie niet om. Dat was ook de leuze van Claude."





Hou je contact met de familie van Claude?

"Zijn kinderen Pauline en Charles waren àlles voor hem. Hij hield altijd eerst rekening met hen, als hij werkafspraken maakte. Ik zie regelmatig zijn vader en zijn ex-vrouw Caroline. Het verdriet is uiteraard nog zeer groot, maar de kinderen worden uitstekend door hun mama Caroline opgevangen. De familie Van Marcke staat achter ons. We moéten van hen ook verder met Samen Eén. Want Samen Eén was en blijft de lijst van Claude Van Marcke. We hadden al twintig mensen voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Nu zijn er dat nog negentien... Er is nog plaats voor twee vrouwen en twee mannen. We zijn er bijna."





Omschrijf de band die je had met Claude.

"Hij was mijn beste vriend en beste raadgever. We stapten allebei in 1994 in de politiek en maakten alles mee, van oppositie tot meerderheid. Ik zat iedere middag een uur bij Claude om te overleggen, terwijl we dagelijks ook drie, vier keer naar elkaar belden. En we trokken in het weekend samen op pad naar onder meer recepties en jubilea. Er waren weinig tot geen discussies tussen ons. Hij was de baas. We begrepen elkaar en wisten op voorhand hoe we zouden reageren op bepaalde zaken. Ik ben nooit in Claude bedrogen geweest en hij is nooit in mij bedrogen geweest. We hadden wel eens onenigheid, maar dat werd steeds bijgelegd zoals het bij goede vrienden gaat. Hij was de man van de theorie en ik de man van de praktijk. Hij stuurde mij altijd op pad om problemen op te lossen zoals het laten uitkuisen van een gracht of het ontstoppen van een riool."





Hoe kijk jij op het overlijden van Claude terug?

"Het was zo plots. Hoe onrechtvaardig kan de dood zijn? De mensen huilden in het gemeentehuis en zochten troost bij elkaar. Hun baas was weg, de man aan wie je alles mocht vragen. Het schepencollege was totaal ontredderd. Want hij was met zoveel problemen en afspraken bezig en liet een pak dossiers achter. Telkens er een feest of receptie is, komt het verdriet weer boven. Want Claude is er niet bij. Zo zal de nieuwjaarsreceptie voor de bevolking erg moeilijk worden. Zijn bureau in het gemeentehuis? Zijn persoonlijke spullen zijn weg, maar veel is er nog niet veranderd. Zo staat zijn zetel er nog. Niemand gaat trouwens in die zetel zitten, want het was de zetel van Claude. Ik denk dat het lang zal duren vooraleer zijn overlijden verwerkt zal zijn."





Hoe zie je jouw taak als burgemeester?

"Het is in ieder geval geen cadeau, maar ik doe het voor Claude. Hij zou het zo gewild hebben. Mijn grootste opdracht is om de rust te bewaren in de gemeente. Iedereen had zijn kandidaat om Van Marcke op te volgen en ik besef dat niet alle inwoners tevreden zijn dat het Gino Devogelaere is. Maar ik voel geen druk en ga mijn uiterste best doen. Een pluim ook voor de ambtenaren en werknemers van de gemeente, want ze stimuleren me enorm. Een burgemeester moet kunnen luisteren en vooral kunnen zwijgen, want je neemt veel problemen met je mee. Claude was daar zeer sterk in. Hij vond een oplossing voor bijna alle problemen. Ik hoop dat ook te kunnen. Ik ben in ieder geval graag tussen de mensen, dat is een gave. En ik ben kalm van aard. Al kan ik soms ook wel eens opvliegend zijn, want ik kan niet tegen onrechtvaardigheid. Ik zal altijd met Claude in mijn achterhoofd besturen. En altijd eerst denken 'wat zou hij gedaan hebben?'. Al zijn er bepaalde zaken die ik niet kan, nu Claude er niet meer is. Zo slaagde hij er bijvoorbeeld in een bepaald dossier in om in een minuut minister Bart Tommelein aan de telefoon te krijgen. Dat zijn dingen die ik niet kan. Ik heb ook niet de dossierkennis van Claude, maar we kunnen dat met het hele schepencollege samen opvangen. Eigenlijk zullen alle schepenen ook een beetje burgemeester zijn nu, in Anzegem."





Zet je het levenswerk van Claude verder?

"Claude zette Anzegem op de kaart. Ik wil zijn werk niet verloren laten gaan. Zo zijn er al voorbereidende werken gestart voor een gemeenschappelijke brandweerkazerne met Deerlijk. De werken voor het zwembad, ook voor Anzegem en Deerlijk samen, starten wellicht in september 2018. Eveneens in september 2018 start wellicht de herinrichting van de kerk op het Dorpsplein in Anzegem. Claude kon zich daar trouwens enorm in opjagen, in het dossier van de kerk. Omdat het administratief allemaal zo traag vooruitgaat. In januari 2018 start ook de herinrichting van een andere kerk, op de Heirweg. En tegen de zomer van 2018 openen we de cafetaria in het Sint-Arnolduspark in Tiegem. We hebben nog veel plannen, ook op het gebied van openbare werken. We gaan ons keihard inzetten, zoals Claude het zou willen, uit respect."