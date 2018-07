"Levenswerk van papa verderzetten" PAULINE VAN MARCKE OP PLAATS TWEE BIJ SAMEN EÉN PETER LANSSENS

18 juli 2018

02u24 0 Anzegem Samen Eén, de lijst die wijlen burgemeester Claude Van Marcke opstartte, heeft het huiswerk af. Dochter Pauline Van Marcke, amper 19, staat op twee en is kopvrouw. "Ze wil haar papa zo verder laten leven", zegt mama Caroline.

Claude Van Marcke (48) overleed op 20 september 2017, aan de gevolgen van complicaties na een hartingreep. Dochter Pauline, universiteitsstudente Politieke Wetenschappen, krijgt plaats twee bij Samen Eén. Haar papa richtte de lijst op. "Pauline wilde over twaalf jaar in de voetsporen van haar papa treden", zegt mama Caroline. "Jammer genoeg moet ze het nu al doen. Het toont hoe sterk ze is. Pauline is volwassen voor haar leeftijd, weet wat ze wil en komt voor haar mening uit. Pauline wil dat wat Claude aan het opbouwen was, verdergezet wordt. Ze is altijd al geboeid geweest, er werd thuis veel over politiek gesproken. Ze lijkt fysiek als karakterieel heel sterk op Claude, ze hadden een supergoeie band. Claude zou het heel fijn gevonden hebben wat Pauline nu doet. Hij zou zo trots zijn. Pauline is er niet zomaar bij, ze ambieert een zitje in de gemeenteraad. We gaan er voor Claude voor, het helpt ons ook in ons rouwproces. Haar broer Charles (11) is er tevens erg mee begaan. Pauline zelf doet na het zomerverlof haar verhaal en visie uit de doeken."





Verantwoordelijkheid

Lijsttrekker is huidig burgemeester Gino Devogelaere (63), vriend van Van Marcke. "Claude had heel mooie vooruitzichten, hij was erg populair geworden", zegt Devogelaere.





"Ik neem mijn verantwoordelijkheid. Want mensen vragen me om het hoofd niet te laten hangen. We hopen met onze sterke groep van vier naar acht zetels te gaan en mee te besturen. We maken vooraf met geen enkele andere lijst een afspraak. Onze mensen plooien zich dubbel. Voor Claude ook, hij koos zelf nog 80 procent van de kandidaten."





Zelfstandige Anja Desmet, advocaat Louis Degroote, postbode op rust Willy Demeulemeester, ondernemer Johan Delrue (OK), schooldirectrice Tine Temmerman (OK), monteur Rino Himpe, landbouwster Petra D'Haene-Devos en bediende Lien Devos-Decruynaere vervolledigen de top tien bij Samen Eén.





Unizo-voorzitter

Daarna volgen manager Celien Caveye, metaalbewerker op rust Lieven Callewier, telecomverkoper Kris De Meulemeester, zelfstandige Anne-Marie Waelkens, recyclageparkwachter Bernard Vaneeckhoutte, zelfstandige Christa Veys-Verkest, huisvrouw Marie-Rose Christiaens-D'Huyvetter, hoofdverpleegkundige Lieve Vercruysse-Meulebrouck, nachtverpleegster Els Gevaert, vastgoedmakelaar Vincent Van Parijs-Tack, ondernemer Matthieu Moerenhout en advocaat Nicolas Duquesnoy (OK). Unizo-voorzitter Christophe Vandererven duwt.