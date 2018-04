"Ik wil op een WK spelen. Zoals pépé" KLEINKINDEREN IN VOETSPOREN VAN RODE DUIVEL PHILIPPE DESMET PETER LANSSENS

30 april 2018

02u24 0 Anzegem Het bloed kruipt waar het niet gaan kan. De kleinkinderen van gewezen Rode Duivel Philippe Desmet (59) trappen nu zelf een aardig balletje. "Ik wil ooit op een WK spelen, net zoals pépé", zegt kleindochter Gaëlle (12).

Philippe 'Smetje' Desmet maakte carrière als middenvelder - vooral bij KSV Waregem - en speelde op het legendarische WK van 1986 in Mexico, toen België vierde eindigde. Zijn kleinkinderen erfden zijn voetbalgenen. Zo speelt Gaëlle Cnudde (12) de pannen van het dak bij de dames D13 van SV Zulte Waregem en ze liep al stage bij de Belgian Red Flames. Ze kan niet enkel als middenvelder uit de voeten, maar ook als spits en op beide flanken. "Gaëlle zoekt nog haar beste positie, maar ze is een talent", vertelt Smetje. "Ze is een leider, heeft speloverzicht en maakt makkelijk een goal. Ze laat wel haar kopje te snel hangen als het eens tegenzit. Daar moet ze nog aan werken", geeft hij raad. "Toen ik vorig jaar stage liep bij de Red Flames in Tubeke, zag ik een foto van mijn pépé op het WK in 1986 hangen in zaal Mexico van het hotel Martin's Red", vertelt Gaëlle. "Ik voelde me heel trots. Ik wil ooit zelf op een WK spelen, net zoals mijn pépé. Dromen moet je hebben. Ik voetbal al goed vijf jaar en begon dankzij mijn papa, die ook speelt. Ik kon ook goed tennissen, maar ik vind voetbal veel leuker. Mijn favoriete speler? Dat is Cristiano Ronaldo. Hij is gewoon 'de max'. Ik heb zelfs onderbroeken en kousen van hem. Mijn favoriete ploeg is Manchester City. Zo kijk ik naar Kevin De Bruyne op. Omdat zijn spelinzicht fantastisch is. Hij geeft erg veel mooie assists, als middenvelder."





Diploma

Kleinzoon Guillaume Cnudde (12) doet het eveneens prima. Hij speelt nu nog bij de elite U13 van Zulte Waregem en voetbalt vanaf volgend seizoen bij KSV Oudenaarde. Hij speelt controlerend of aanvallend op het middenveld. En hij is tweevoetig. "Gaëlle is fijner van techniek, maar Guillaume pakt makkelijk een bal af en is goed in het passen en afwerken", vertelt Smetje. "Ik probeer alle thuismatchen van mijn kleinkinderen bij te wonen. Het is heel plezant om te volgen hoe ze evolueren. Het zit in de familie. Want ook hun oom voetbalde en hun papa nog altijd", zegt Smetje.





Of ze ook écht profspeler kunnen worden? "Afwachten. Ik zal later toch een topploeg moeten vinden om ervan te kunnen leven. Een vrouw verdient in het voetbal veel minder dan een man", zegt Gaëlle. "En een diploma halen is ook belangrijk", besluit Guillaume, die net als Gaëlle les volgt in het Heilig-Hartcollege in Waregem.