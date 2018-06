"Alsof ik de 'European Dream' waarmaak" CHRISTOPHE DECONINCK

23 juni 2018

02u35 0 Anzegem Op z'n 12de van Congo naar België verhuisd, luidop dromend van een carrière als acteur of rapper. En zonder opleiding of budget, maar wel met veel lef en geluk, heeft Eric Kabongo (34) uit Vichte die droom ook waargemaakt. Zes platen later is het vooral zijn acteercarrière die nu in de lift zit. Even polsen naar zijn ambities.

In het hiphopwereldje heeft hij naam gemaakt als 'mc Krazy-E', met zes platen achter zijn naam. Maar het is zijn acteercarrière die we nu toch even echt in de gaten moeten houden. Na een documentaire over zijn verwoede poging om beroemd te worden, schitterde Eric in 'd5R', 'Black' en de Duitse kaskraker 'Wilkommen bei den Hartmanns'. En momenteel is hij ook te zien in de Franstalige verfilming van 'Het Derde Huwelijk' van Tom Lanoye.





Je bent begonnen als figurant in 'Witse', zonder opleiding. Hoe heb je het dan toch zover geschopt?

"Ik ben gaan inzien dat wanneer je iets echt wil, je er volledig voor moet gaan. Iedereen heeft grote dromen, maar slechts weinigen zetten zich echt voor de volle honderd procent in om die te bereiken. Pas wanneer je in jezelf gelooft en bereid bent om offers te maken, heb je kans op slagen. Toen ik figurant was, verdiende ik zelfs mijn vervoerskosten niet eens terug. Maar door de documentaire 'What about Eric?' is alles in een stroomversnelling gekomen. Plots kreeg ik een telefoontje van een regisseur uit Duitsland en was ik gelanceerd."





Je kreeg intussen al enkele mooie rollen. Is de ambitie ook gegroeid? De rode loper in Cannes, bijvoorbeeld?

"Dat hoeft niet per se. Hollywood zegt me niets - al zou ik het niet afslaan. Het voelt voor mij alsof ik de 'European Dream' aan het waarmaken ben. Ik heb nog lang geen grote schatten verdiend, maar ik zie elke nieuwe ervaring of contact ook als een vorm van beloning."





In Duitsland word je op straat aangeklampt door fans, terwijl je amper Duits spreekt?

"Het komt er volgens mij op neer om flexibel te zijn, en te improviseren. Toen ik op de rode loper aangeklampt werd door de pers, verklaarde ik luid in m'n beste Duits: 'Es tut mir leid, aber mein Deutsch ist kaputt'. Je had die gezichten moeten zien, ik kwam niet meer bij."





Is je gevoel voor taal niet uitgerekend je grootste troef?

"Zeker en vast. Gezien ik in Congo opgegroeid ben, is Frans mijn eerste taal. Maar ik vond het een uitdaging om ook zo snel mogelijk Nederlands te leren. Nu moet ik alleen nog mijn accent zien te omzeilen, maar dat lukt wel. Ik werk er volop aan, want een goede acteur moet verschillende dialecten kunnen imiteren. Daarom is het trouwens ook dringend tijd om vlekkeloos Duits te leren spreken."





Je groeide op in het Torenhof, een wijk in Waregem die door de hoge concentratie allochtonen vaak als een 'slechte buurt' bestempeld wordt. Hoe kijk je daar op terug?

"Wie daar woont, wordt automatisch door veel mensen met de nek aangekeken. De wijk heeft een slechte reputatie, maar de kinderen die er wonen, halen vaak niet veel meer uit dan wat kattenkwaad. Racisme gaat vaak gepaard met onwetendheid. Ik geloof dat deze wijk veel potentieel en talenten heeft, die onze stad trots kunnen maken - mits de juiste steun en bijsturing."





Eigenlijk sta je ver van de rol die je speelde in Black - die van jonge, allochtone drugsdealer in de Brusselse ghetto's?

"Absoluut. Ik woon in het prachtige Vichte, met mijn vriendin met wie ik al sinds mijn 18de samen ben. Ik heb me nooit voorgedaan als een gangster, maar mensen hebben toch vaak een vertekend beeld. Maar dat is ook goed: I like to f*** with people's minds'. (lacht) Maar serieus: ons geluk kan niet op, want we hebben zopas een dochtertje gekregen. Ik heb ook veel te danken aan mijn vriendin, een hardwerkende, rasechte Waregemse - en een groot danstalent."





Je lijkt wel de ideale schoonzoon. Was je altijd zo'n brave jongen?

"Haha, betrapt! Nee, zeker niet - hoewel ik nooit in de criminaliteit verzeild ben geraakt. Wat kattenkwaad, meer niet. Maar in mijn pubertijd was ik net voldoende 'actief' om mijn moeder ongerust te maken. Laat het me als volgt samenvatten: op school heb ik heel wat kennis opgedaan, maar de straat heeft me gemaakt tot wie ik ben. Ik was geen doetje, maar ik was ook de 'good boy' die de groupies wegstuurde na een hiphopoptreden - tot groot ongenoegen van mijn makkers."





Het lijkt intussen alsof de ondernemer in jou ook wakker geworden is. Op je website verkoop je shirts, gsm-hoesjes en zelfs keukenschorten met je logo op. Hoe kom je erbij?

"Die keukenschorten kwamen er op aangeven van mijn 'businesspartner', die me omschrijft als een keukenprins. (lacht) Niets cooler dan in de potten te staan roeren in een schort met je eigen initialen op, toch? Wat die gsm-hoesjes betreft: die vond ik vooral cool om aan m'n fans te kunnen aanbieden."





Intussen ben je ook in Afrika actief?

"Klopt. Daar hebben we een project opgezet dat het midden houdt tussen een werkloosheidskantoor en een opleidingscentrum. Dat initiatief geeft me de kans om de banden met mijn roots aan te halen. Na de scheiding van mijn ouders ben ik met mijn moeder en acht broers en zussen naar België gekomen. Mijn vader is in Congo gebleven, samen met nog drie van mijn broers. Die ga ik nu jaarlijks opzoeken - al klagen ze altijd dat ik ook daar nog te veel werk."





Tot slot: wanneer zien we Krazy-E nog eens?

"Ik ben nog altijd met muziek bezig, hoor. Maar ik moet toegeven dat ik momenteel prioriteit geef aan de filmrollen die me aangeboden worden. We bereiden nu een kortfilm voor die in september gedraaid zal worden. En niet veel later speel ik mee in een langspeelfilm. Je zal er gauw genoeg van horen. (lacht)"