Antwerpse advocaat met extravagante levensstijl gearresteerd wegens oplichting Patrick Lefelon

21 januari 2019

23u55 2 De federale gerechtelijke politie is maandagmiddag binnengevallen in het kantoor van advocaat Marc G. in Merksem. De 59-jarige advocaat die er een luxueuze levensstijl op nahoudt met o.a. een Maserati en een motorjacht, wordt door verschillende klanten beticht van oplichting. Er is sprake van een put van 6 miljoen euro. Marc G. is sinds 3 januari op eigen verzoek geschrapt als advocaat in Antwerpen.

Een Antwerps echtpaar kreeg vorige week donderdag een brief van vereffenaar Annemie Moens. Zij is door de rechtbank van koophandel aangesteld om het advocatenkantoor van Marc G. op te doeken en de gelden te verdelen. Als er tenminste nog gelden zijn.

Meneer X.: “Ik ging maandagmiddag toch maar poolshoogte nemen bij het kantoor van advocaat G. maar ik kon amper binnen. De hal stond vol met politiemensen. Marc G. maakte een gelaten indruk toen hij door een speurder werd meegenomen.”

Borg van 60.000 euro

Het Antwerpse echtpaar heeft een tijd geleden een borg van 60.000 euro op de derdenrekening van advocaat Marc G. gestort. De borg was nodig om waarnemend beslag te kunnen leggen op een appartement.

Meneer X: “Als ik die verhalen hoor over advocaat Marc G. ben ik bang dat de kip al geplukt is. Een Nederlandse zakenman heeft beslag laten leggen op de bezittingen van Marc G. Die zakenman heeft 3,4 miljoen euro te goed. Ik heb wel een klacht ingediend maar zal er bij Marc G. nog geld zijn om onze borg terug te betalen?”

Beslag op auto’s, villa en jacht

De Nederlandse zakenman is de Nederlands-Monegaskische zakenman P.K. Hij is de enige aandeelhouder van de NV Brass House Investments. Die vennootschap ging in vereffening en advocaat Marc G. werd aangesteld als vereffenaar.

Volgens het verdeelplan van Marc G. bleef er na betaling van alle schuldeisers een saldo van 3,6 miljoen over op de rekening van NV Brass House Investments. P.K. zou zo’n 3,4 miljoen euro uitgekeerd krijgen. Maar dat geld kwam maar niet. Tot P.K. zelf beslag liet leggen op de rekeningen van NV Brass House Investments. Op één rekening stond nog 65 euro; een andere rekening kleurde zelfs 11.000 euro in het rood. Van het saldo van 3,6 miljoen euro was geen spoor meer.

Advocaat Joris Vercraeye diende op vraag van zakenman P.K. een klacht wegens oplichting en valsheid in geschrifte in bij het Antwerpse gerecht. De zakenman liet ook beslag leggen op activa van Marc G, zoals de inboedel van de villa in Kapellen waar Marc G. en zijn echtgenote wonen. Ook de Mase­rati Gran Turismo, een Jeep, een Mercedes 500 AMG en een appartement in Knokke zijn in beslag genomen.

Het Antwerpse gerecht heeft verder achterhaald dat Marc G. eigenaar is van een villa op het Spaanse eiland Mallorca én het motorjacht Un Poco Mas, een Ferretti van 62 voet.

Sneeuwbaleffect

Het nieuws over de sjoemelende advocaat zorgt voor commotie op sociale media waar slachtoffers mekaar vinden. Eén van hen is zakenman John Van den Brande, de vroegere eigenaar van het bekende frituur ‘t Draakske.

John: “Bij de verkoop van één van mijn frituren ontstond een financieel geschil. De rechtbank sprak dat in mijn voordeel uit. De tegenpartij stortte het bedrag, verschillende duizenden euro, door naar de derdenrekening van mijn advocaat Marc G. Meer dan een maand later heb ik nog geen euro gezien. Wanneer ik belde of mailde, kreeg ik elke keer een andere uitleg.”

De Orde van Advocaten voert een eigen onderzoek tegen gewezen advocaat Marc G. en zijn vennootschap. Mogelijk kan dat uitgebreid worden want zoon Geert G. werkte vanuit hetzelfde kantoor in Merksem.

Zoon Geert G. laat weten dat hij als advocaat gewoon aan het werk blijft: “Ik heb met die zaken van mijn vader niets te maken.”