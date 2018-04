Zwoegen, zuchten, zweten en... juichen 28.000 LOPERS BELEVEN WARMSTE 10 MILES OOIT DIETER LIZEN

23 april 2018

04u39 0 Antwerpen De organisatie had iedereen op voorhand gewaarschuwd dat deze Ten Miles wel eens een zware opgave kon worden door de warmte en dat bleek ook. Bij temperaturen tot 27 graden werd het 16,2 kilometer lang zwoegen, zuchten en zweten voor de meer dan 28.000 lopers.

Bij 27 graden was het de warmste Ten Miles ooit, maar het was vooral de drukkende, vochtige lucht die zorgde voor slechte loopomstandigheden. De deelnemers puften zich een ongeluk en heel wat mensen hadden verzorging nodig van het Rode Kruis, dat noodgedwongen opschaalde van 89 naar 150 vrijwilligers. De tijdsmeting aan de finishlijn werd door de organisatie stopgezet rond half vier. Dit had ook zijn gevolgen voor het tempo van de mensen die meeliepen met de derde wave. Ineens werd gewoon uitlopen belangrijker dan een goede tijd neerzetten.





Welkome regenbui

Net na het stopzetten van de klok hielp een welkome regenbui de deelnemers om toch de finishlijn te halen, zij het dan niet in een toptijd.





"Vorig jaar liep ik de Ten Miles nog op 1u30 en nu deden we er 2u07 over! De hitte was echt verpletterend", zegt Florence uit Mortsel. Nochtans uitgedost in een Superwoman-outfit.





Samen lopen, dat is ook vriendschapsbanden smeden. Marc (56) uit Wuustwezel en Lore (23) uit Vorselaar leerden elkaar pas onderweg op het parcours kennen. "Op kilometer tien zijn we samen beginnen te lopen. We gaven elkaar moed en dat was heel gezellig", zegt Marc. "De eerste acht kilometer verliepen heel moeizaam bij mij door de warmte. Daarna hebben we ons wat aan elkaar kunnen optrekken", zegt Lore. Het duo finishte in 2u en 15 minuten. "Geen toptijd, maar als je bedenkt dat ik voordien nooit meer dan 10 kilometer liep, is het toch een mooie prestatie!"





"Sfeer fenomenaal"

"Het was een juiste beslissing van de organisatie om de klok te stoppen en mensen aan te raden rustiger te lopen", zegt sportschepen Ludo Van Campenhout, die samen met zijn vriendin Rosalie Bogaard de Ten Miles glimlachend over de finish kwam. "Al in de Kennedytunnel, een taai stuk van bijna 4 kilometer omhoog, zagen we mensen die verzorging nodig hadden. Je zag ook veel meer ziekenwagens af en aan rijden op het parcours. Op deze manier kon de organisatie erger voorkomen en kwamen mensen minder uitgeput aan. De sfeer was trouwens fenomenaal, zeker in de tunnels waar iedereen klapt en roept." Ook live muziek en dj's zorgden voor een opzwepende sfeer zowel op linker- als rechteroever.





"Volgend jaar opnieuw"

Opvallend ook hoeveel mindervalide deelnemers je tegenkwam op het parcours. Fanatiek rolstoeltennisster Sien Plas bijvoorbeeld is verlamd vanaf de navel maar speelde het klaar om puur op armkracht in 1u en 28 minuten over de finish te rollen. "Het was mijn tweede deelname. Vorig jaar deed ik mee met collega's, maar nu kreeg ik niemand mee. De sfeer was nochtans super en onderweg moedigde iedereen me heel erg aan. Volgend jaar sowieso opnieuw!"