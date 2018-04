Zweten voor een kaartje voor Beerschot-Antwerp 20 april 2018

Het was gisteren de warmste 19 april ooit, maar op het Kiel verkozen ze lange wachtrijen aan de loketten boven een verfrissend terrasje. Tickets voor de return van de stadsderby in play-off 2 - Beerschot Wilrijk en Antwerp treffen elkaar opnieuw op zondag 29 april - waren zeer gegeerd. De wachttijden liepen op tot liefst anderhalf uur.





"Ondertussen zijn 7.300 van de ongeveer 12.000 tickets voor onze supporters de deur uit", zegt Sven Van den Abbeele, de woordvoerder van Beerschot Wilrijk. "Wie mét een account online bestelt, kan slechts 1 ticket per persoon bestellen. Aan de loketten kunnen, op vertoon van een identiteitskaart, meerdere tickets bemachtigd worden." (BJS)