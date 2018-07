Zwemmers Noordkasteel laten zich niet afschrikken door zwemongevallen 24 juli 2018

Ook gisteren was het opnieuw tropisch warm en het ziet er niet naar uit dat het de komende dagen koeler zal worden. Daarom trokken opnieuw enkele mensen naar het Noordkasteel voor een frisse duik. Al waren er dat opmerkelijk minder dan de andere dagen. Vrienden Daan Schiltz (19) en Sylven Pereira (19) uit Antwerpen komen regelmatig pootjebaden aan het Noordkasteel. "Er is opmerkelijk minder volk aanwezig terwijl het echt wel warm is. We verschoten toen we hier aankwamen. Normaal is deze plek heel gegeerd maar vandaag is er amper iemand", vertelt Daan. Als mogelijke oorzaak wijzen ze in de richting van de ongelukken waarbij mensen verdronken in dergelijke poelen. Maar de studenten laten zich niet afschrikken. "Je hoort wel dat er zich ongelukken voordoen maar ik ben daar niet echt mee bezig", vertelt Sylven. "Je denkt altijd wel dat zoiets jou niet zal overkomen. Ons zal je hier blijven tegenkomen." Ook vriendinnen Mo Van Der Borght (14) en Elise De Smet (14) komen regelmatig verkoeling zoeken. "We zijn voorzichtig en letten op elkaar. Bovendien gaan we nooit te diep in het water. Ik zorg altijd dat ik de bodem kan voelen", vertelt Mo vanuit het water. Ook zij laten zich niet afschrikken door de recente gebeurtenissen. Wie minder blij is met de zwempartijen is Antwerp Zeilcentum Noordkasteel. Zij gebruiken de poel voor onder andere zeiloefeningen voor hun studenten. Niet alleen laten de zwemmers heel wat afval achter, ze vernielen ook materiaal door ermee te spelen. Zo worden banden aan de steigers gebruikt om af te springen, waardoor die loskomen. (ADA)