Zwemmen op het droge in Wezenberg 16 mei 2018

De werken in het Wezenberg zwembad schieten goed op. De zwemkuip is momenteel gestript en klaar voor herstelling. De technische installaties in de kelder worden vernieuwd. Uit onderzoek van ABD-beton is gebleken dat het beton aan de badkuip aangetast is door chloor. Er zal grondig betonherstel plaatsvinden om de kuip opnieuw volledig waterdicht te maken. Daarbij komt er ook een vernieuwing van het waterbehandelingssysteem. Niet alleen het zwembad zelf, maar ook de kleedkamers en de inkom krijgen een grote make-over.





Een definitieve openingsdatum is er nog niet, maar dat zou wel nog dit najaar moeten zijn. (NBA)