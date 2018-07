Zwemclub zamelt 640 euro in voor gezin dat huis verliest na brand 26 juli 2018

02u46 0 Antwerpen De leden van de Koninklijke Zwemclub Olympic Antwerpen (ZOLA) zorgen goed voor elkaar. Dat bewezen ze door solidariteitsacties op te zetten voor de familie Bezzaanin. Zij verloren hun huis door een zware brand. De zwemclub verzamelde heel wat huishoudelijke spullen en nog eens 640 euro.

De familie Bezzaanin verloor op 16 januari hun hele hebben en houden toen een uitslaande brand hun woning volledig vernielde. Het gezin, dat drie jonge kinderen heeft, was alles kwijt. De jongste dochter Noor (2) en haar mama moesten voor verzorging naar het ziekenhuis, de rest van de familie kon terecht bij een tante Fatiha. Daarom besliste de Koninklijke Zwemclub Olympic Antwerpen (ZOLA) een solidariteitsactie op poten te zetten.





Al jaren lid

De twee oudste kinderen Mohamed (9) en Amina (8) zijn al jaren lid van de zwemclub. De zwemclub zamelde onder andere schoolgerief, schooluniformen, zwemgerief, meubilair, potten en pannen in. Kortom, alles wat de familie kon gebruiken om hun leven opnieuw op te starten. Daarnaast verkochten de leden ook snoepzakken om de familie ook financieel een duwtje in de rug te kunnen geven. De verkoop leverde 320 euro op. Daarop besliste het bestuur van ZOLA om dat bedrag te verdubbelen tot 640 euro.





De familie Bezzaanin was op de hoogte van de inzamelactie maar van die 640 euro wisten ze niets. Het was dan ook een aangename verrassing toen ze de cheque overhandigd kregen.





