Zwembad Groenenhoek houdt tropical poolparty 03 mei 2018

02u53 0

Zwembad Groenenhoek in Berchem haalt op zondag 6 mei alles uit de kast voor een allereerste Tropical Poolparty. Met wuivende palmbomen, flamingo's en een discobar wordt de perfecte setting gecreëerd voor een tropisch zwemfeest. Jongeren tussen 12 en 18 jaar kunnen er komen fuiven in het zwembad, ravotten op de airtrack, chillen in de lounges en hun eigen mocktails maken in de exotische mocktailbar. DJean zorgt voor de beats. Er zijn twee waves voorzien om zoveel mogelijk jongeren de kans te geven deel te nemen. Je kan zelf kiezen wanneer je deelneemt. De eerste wave is van 13 tot 15 uur, de tweede van 15.30 tot 18 uur. Een kaartje voor het zwemfeest kost 1,5 euro. (DILA)