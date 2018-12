Zweedse coalitie doet er nog zes jaar bij philippe truyts

09 december 2018

12u06 0 Antwerpen N-VA, Open Vld en CD&V hebben in het district Berchem een bestuursakkoord gesloten en de schepenambten verdeeld. De coalitie heeft een nipte meerderheid van 13 op 25 zetels. “We hebben gekozen voor continuïteit”, zegt Kris Gysels (Open Vld), die Ann Bakelants opvolgt als districtsschepen. Een nieuw gezicht in het college is verder nog horeca-ondernemer Janick Doré (N-VA).

Evi Van der Planken (N-VA) blijft districtsburgemeester. Net na de verkiezingen vocht ze nog een robbertje uit met Freya Piryns, lijsttrekker van het kartel sp.a/Groen dat net als N-VA negen zetels veroverde, maar in procenten wel beter scoorde. Van der Planken eiste het initiatief echter op en slaagde erin om Open Vld en CD&V te overtuigen verder met N-VA te besturen.

De komende zes jaar worden een aantal straten heraangelegd, waaronder de Cogels-Osylei, de Saffierstraat en de Boomgaardstraat. Het bestuur wil ook meer groen in het straatbeeld brengen. “Verder bekijken we hoe we de stadslandbouw kunnen stimuleren”, zegt Kris Gysels. “Als de stelplaats van De Lijn op Zurenborg weg is, zou een ondergrondse buurtparking op die plek een goede zaak kunnen zijn.” Andere klemtonen liggen op de veiligheid van de zwakke weggebruikers, meer streetart en een nieuwe buurtbus voor minder mobiele mensen.