Zwartwerker vlucht over de daken en bezeert zich aan dakgoot Sander Bral

23 maart 2019

15u49 0

De politie werd naar de Oude Koornmarkt geroepen door een getuige in de nacht van vrijdag op zaterdag. Daar zat een man op het dak en de getuige ging ervan uit dat het om een inbreker ging die ook al een keer van het dak geschoven was. In z’n val had hij een deksteen en enkele dakpannen naar beneden in de Vlaaikensgang laten vallen. De politiediensten kwamen ter plaatse, maar vonden de verdachte niet meteen. Wellicht was hij over de daken gevlucht en via een dakraam kunnen ontkomen. Uiteindelijk werd de vluchtende man gevonden in de keuken van een restaurant onder een rek. Ondertussen was door een bevraging ook al duidelijk geworden dat de gezochte persoon geen dief was, maar een zwartwerker die aan een controle wilde ontkomen. Er kwam een ziekenwagen ter plaatse want de zwartwerker was bij zijn halsbrekende toeren met een voet achter de dakgoot blijven hangen.

