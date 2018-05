Zware jongen verkracht zwakbegaafde vrouw: 3 jaar cel 25 mei 2018

03u05 0 Antwerpen De notoire gangster Mustapha Bali (37) is nog maar eens veroordeeld, dit keer tot een straf van drie jaar voor de verkrachting van een mentaal gehandicapte jonge vrouw. Bali zit al bijna zeventien jaar in de gevangenis, vooral voor drugsfeiten.

De rechter gaf Mustapha Bali de drie jaar celstraf die het Openbaar Ministerie had gevorderd.





Volgens de procureur was het bewezen dat Bali in 2015 een 21-jarige zwakbegaafde vrouw had verkracht. Hij was de jongedame 's morgens op het Kiel tegengekomen toen hij thuiskwam na het uitgaan.





"De verdachte heeft het slachtoffer bij de arm meegetrokken naar zijn appartement. Hij verplichtte haar zich te ontkleden en verkrachtte haar. Naderhand gaf hij haar 2 euro voor wat drank", stelde de procureur in de Antwerpse rechtbank.





Camerabeelden

Mustapha Bali ging op het proces tekeer tegen de procureur. "Ik pleeg nog liever een moord dan beschuldigd te worden van verkrachting. Bekijk de camerabeelden in mijn straat. Ik heb haar niet meegesleurd. Het was een geil meisje dat zin had in seks. Dat sla je als man niet af. Ik zit al 17 jaar in de gevangenis en daar ben ik degene die verkrachters en pedofielen een pak slaag verkoopt. Wat zou ik dan zelf iemand verkrachten? Dit zijn pure leugens", verklaarde hij.





Geen buurtonderzoek

Volgens de advocaat van Mustapha Bali was er geen objectief bewijs. De camerabeelden uit de straat waren 'toevallig' niet meer beschikbaar en de politie had geen buurtonderzoek gedaan. De Antwerpse rechter vindt de feiten toch bewezen en veroordeelde Mustapha Bali tot drie jaar gevangenis en de ontzetting uit zijn burgerrechten.





Broer van Samira

Mustapha Bali is de broer van Samira Bali die in 2016 tot 27 jaar gevangenisstraf werd veroordeeld als opdrachtgeefster van de moord op haar ex-vriend.





Zij is getrouwd met de ex-Syriëstrijder Younes Delefortrie. (PLA)