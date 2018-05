Zware jongen geklist bij broodjeszaak 17 mei 2018

Antwerpen





Een zware jongen kon dinsdag eerder per toeval geklist worden in een broodjeszaak. Omar G. die zeven jaar cel boven het hoofd hangt wegens drugshandel, werd er opgemerkt door een agent buiten dienst. Omdat Omar een stevige jongen en voormalig kickbokser is, riep de agent het SRT-team er bij. Toen de verdachte de broodjeszaak verliet en de politie zag, sloeg hij onmiddellijk op de vlucht. De politie ging uiteraard meteen achter hem aan. Na een korte achtervolging te voet kon de betrokkene worden ingerekend en overgebracht naar de gevangenis.





Omar G, voor de buitenwereld een horecafenomeen, werd vorige zomer bij verstek veroordeeld als spil van een cocaïnebende die op een gegeven moment een monopolie had in Antwerpen. Hij was ook betrokken bij de invoer van een onderschepte lading van 124 kilogram cocaïne via de haven van Rotterdam. Tijdens het proces vorige zomer liep er ook een hardnekkige roddel in Borgerhout dat Omar G. ontvoerd zou zijn na een mislukte ripdeal maar dat werd toen ontkend. (NBA)