Zware jongen geeft agent kopstoot 04 april 2018

02u45 0 Antwerpen Mohammed Chahbouni (24) hangt nog 18 maanden celstraf boven het hoofd omdat hij twee agenten heeft aangevallen.

De man was in café 't Forum op het Kiel toen de politie er een controle uitvoerde. Chahbouni was kort voordien veroordeeld tot 7 jaar gevangenisstraf voor een steekpartij op het Alfons De Cockplein. Die straf moest hij nog uitzitten en dus probeerde hij ongemerkt het café te verlaten.





De agenten kregen hem echter in de gaten en hielden hem tegen. Chahbouni spartelde tegen met het gevolg dat de agenten geweld moesten gebruiken. Er werden kniestoten uitgedeeld. Volgens Chahbouni kreeg hij zelfs een kopstoot van een agent terwijl die anderen hem aan de armen vasthielden. Dat werd ten stelligste tegengesproken door de advocaat van de agenten.





Chahbouni gaf één van de agenten zelf een kopstoot. De agent raakte gewond en kon zes weken niet werken. Voor de procureur was het duidelijk dat de agenten enkel hun job hadden gedaan. De reputatie van Chahbouni is genoegzaam bekend. Hij vordere 18 maanden celstraf.





Hard aangepakt

De advocaat van Chahbouni legde uit dat zijn cliënt vooral gereageerd had op de harde aanpak van de politie. "Mijn cliënt moet een straf van 7 jaar uitzitten en daarna wacht hem een uitlevering naar Duitsland", gaf de advocaat nog mee.





De rechter doet vrijdag 6 april uitspraak. (PLA)