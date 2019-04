Zwakste kwartaal in 4 jaar voor Antwerpse luchthaven: 23% minder passagiers dan in 2018 philippe truyts

06 april 2019

15u09 9 Antwerpen Het is een stil eerste kwartaal geweest op Antwerp Airport. Het aantal passagiers viel met liefst 23 procent terug tussen 1 januari en 31 maart: van 62.841 vorig jaar naar 48.300 nu. Dat is zelfs het laagste aantal in vier jaar. Nieuwe vluchten van lagekostenmaatschappij TUI naar Tunesië en Polen en hogere frequenties naar Spaanse bestemmingen moeten de negatieve trend helpen keren.

De luchthaven in Deurne kijkt al sinds het faillissement van VLM eind augustus vorig jaar tegen dalende passagierscijfers aan. VLM was goed voor 4 à 5.000 passagiers per maand. De voorbije maand maart toonde wel een nog scherpere krimp van het aantal passagiers dan januari en februari: 28 procent. In maart 2018 telde Deurne nog 24.216 passagiers, dit jaar slechts 17.433.

Marcel Buelens, topman van de luchthaven van Antwerpen en Oostende, is er altijd rustig bij gebleven. Hij voorspelt al sinds begin dit jaar een gunstige ommekeer vanaf april. Zo vertrok gisteren van op Deurne de eerste TUI-vlucht naar Lublin (Polen), een stad in het oosten van dat land. Een verbinding waar de Poolse gemeenschap in Antwerpen zelf om heeft gevraagd. Volgens Piet Demeyere, woordvoerder van TUI, waren twee derde van de 112 stoeltjes bezet bij die eerste vlucht. “Daar hadden we op gerekend. Je hebt altijd een aanloop nodig voor nieuwe bestemmingen. Maar op onze persconferentie in Polen was er veel interesse. De mond-tot-mondreclame doet de rest.”

Meer vluchten naar Spanje

Andere nieuwe route is die naar Enfidha in Tunesië. Zaterdagochtend steeg het eerste vliegtuig vanuit Deurne op. “Die route heeft naast de etnische insteek ook toeristisch potentieel. Enfidha ligt vlak bij de kust”, zegt Demeyere. TUI vliegt tweemaal per week naar Lublin, Enfidha én Tanger (Marokko). Die laatste verbinding bestond al, maar tot nu toe kon je er maar eenmaal per week naartoe.

Voor Spaanse zonnekloppers en citytrippers is er eveneens goed nieuws. Het aantal wekelijkse vluchten naar de twee topbestemmingen vanuit Antwerpen – Alicante en Malaga – is van vier op vijf gebracht. Die vliegtuigen zitten altijd zeer goed vol.