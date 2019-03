Zwakke maand voor luchthaven Deurne: kwart minder passagiers philippe truyts

04 maart 2019

20u06 0 Antwerpen De voorbije zonnige maand februari is geen hoogvlieger geworden voor de Antwerpse luchthaven. Er zijn 15.403 passagiers geteld: bijna een kwart minder dan in februari 2018. Ook het aantal bewegingen en de vervoerde vracht krompen met iets meer dan 20 procent.

Na een recordjaar met circa 298.000 passagiers blijft Antwerp Airport lijden onder het faillissement van VLM, nu ruim zes maanden geleden. Terwijl er in februari vorig jaar nog 20.221 mensen in Antwerpen een vlucht namen, waren dat er de afgelopen maand slechts 15.403, een daling met 24 procent. Het aantal bewegingen viel terug naar 2.631 (3.326 in februari 2018), de vracht naar 124 ton (156 in februari vorig jaar).

De luchthaven verwacht veel van de ‘familievluchten’ van TUI naar Tanger (Marokko), Endifha (Tunesië) en Lublin (Polen) die er in april bijkomen. De frequentie op toeristische oorden in Spanje gaat ook omhoog.