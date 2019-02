Zwaargewonde bij kop-staartaanrijding aan Kennedytunnel Kristof Pieters

09 februari 2019

00u26 1

Twee ongevallen hebben vrijdagavond voor heel wat verkeershinder gezorgd op de E17 richting Antwerpen. De ongevallen deden zich rond 20.40 uur voor, net voor de Kennedytunnel richting Nederland. Bij het eerste ongeval reden drie personenwagens op elkaar in. De bestuurder van een Ford, die inreed op zijn voorligger, een Renault, raakte zwaargewond en moest door de brandweer uit zijn voertuig bevrijd worden. De andere bestuurders bleven ongedeerd. In de file die zich vormde door het ongeval reden even later nog eens twee wagens op elkaar in. Daarbij kwam een van de voertuigen op zijn kant terecht. De inzittenden -twee jonge mannen- bleven ongedeerd. Pas rond 22.15 uur kon de rijbaan vrijgemaakt worden en loste de gevormde file snel op.