Zuurgooier die ex-vriendin zwaar verminkte krijgt 20 jaar cel: “Zijn opgeblazen mannelijk ego was gekrenkt en dus nam hij wraak” Patrick Lefelon

07 februari 2019

13u21 0 Antwerpen De 58-jarige Jean-Pierre W. is veroordeeld tot 20 jaar cel omdat hij vorig jaar zijn ex-vriendin Ragna S. (40) overgoot met zwavelvuur. De zuuraanval gebeurde op het Sint-Jansplein in Antwerpen. Het slachtoffer raakte over 41 procent van haar lichaam verbrand. De beklaagde ontkende dat hij haar wilde doden, maar de rechtbank vond de poging tot moord bewezen.

Ragna S. zat op 31 juli 2018 op de bus op het Sint-Jansplein te wachten, toen haar ex plots op haar afstapte en zwavelzuur naar haar gooide. “Ik heb in een reflex mijn handtas omhoog gehouden, waardoor enkel de rechterkant van mijn gezicht geraakt werd. Toen gooide hij nog een tweede keer met het zuur”, vertelde Ragna eerder in de rechtbank. Ze had moeite om de helse pijn die ze toen gevoeld had onder woorden te brengen. “Het was een dierlijke pijn. Ik heb gekrijst als een kat die onder een auto terechtkomt.”

De vrouw werd naar het gespecialiseerde brandwondencentrum van het Stuivenbergziekenhuis gebracht, waar ze over 41 procent van haar lichaam verbrand bleek te zijn. Haar borst en rug waren er het ergst aan toe. Ze werd twee weken in een kunstmatige coma gehouden. “Ragna is door het oog van de naald gekropen”, zei haar advocaat Jos Vander Velpen. “Ze onderging al negen operaties en er wacht haar nog een lange medische lijdensweg. Ze moet een drukpak en siliconenmasker dragen en is voor alles aangewezen op haar ouders, broer en zus.”Volgens de rechtbank voelde Jean-Pierre W. zich gekrenkt in zijn “opgeblazen mannelijk ego” toen Ragna S. een einde maakte aan hun relatie. Hij begon haar te kleineren, bedreigen en beledigen. Uiteindelijk besloot hij midden juli om Ragna ook fysiek te kwetsen. Veertien dagen lang zat hij op een caféterras op de uitkijk. Het potje zwavelzuur had hij altijd bij de hand.

“Voorbedachtheid staat vast”



De verdediging van Jean-Pierre W. ging niet akkoord met kwalificatie “moordpoging”. Raadsman Eric Bertels wilde de feiten bestempeld zien als “slagen en verwondingen.” Jean-Pierre W. had nooit de bedoeling zijn ex-vriendin te doden.

De rechtbank vindt de kwalificatie “moordpoging” meer dan terecht. De voorbedachtheid van zijn daad staat vast. Jean-Pierre W. had vooraf ook informatie opgezocht over zuuraanvallen en had zijn ex-vriendin Ragna foto’s gestuurd van vrouwen die al eens het slachtoffer werden.

“Jean-Pierre W. kon niet verkroppen dat Ragna de relatie had gedaan gemaakt”, stelt de rechtbank in haar vonnis. “Zijn opgeblazen mannelijke ego was gekrenkt. Dat kon hij niet verdragen. Ruim een jaar bedreigde hij Ragna, stuurde hij vernederende foto’s, viel haar lastig op straat en ging te keer tegen iedereen die het voor Ragna opnam. Toen dat niet hielp bedacht hij een aanval met levensgevaarlijk zwavelzuur in hoge concentratie.”

Jean-Pierre W. heeft volgens de rechtbank geen greintje schuldbesef. Zelfs op het proces schoof hij alle schuld van zich af en noemde zichzelf het grootste slachtoffer van de feiten.

De rechtbank veroordeelde Jean-Pierre W. vanmiddag tot 20 jaar cel. Hij moet Ragna ook een voorlopige schadevergoeding van 30.000 euro. De totale fysieke en morele schade zal pas later berekend worden. Ook de familieleden van Ragna krijgen schadevergoedingen tot 35.000 euro.

“Monster”

Ragna S. en haar familie zijn opgelucht met de twintig jaar cel. Vooral de tienjarige dochter van Ragna is sinds de zuuraanval heel bang. Het meisje kan weer gerust buitenkomen nu ze weet dat Jean-Pierre voor jaren achter de tralies verdwijnt.

Ragna: “Hij dreigde mij altijd af dat ik geen leven meer zou hebben na de zuuraanval. Ik zou er uitzien als een monster en ik zou van miserie niet weten waar kruipen. Inderdaad, ik zie af en ik voel nog elk moment van de dag de pijn. Maar over pakweg vijf jaar zal ik deze feiten een plaats hebben gegeven. Dan kan ik verder. Terwijl hij zelf nog vele jaren als een gevaarlijk monster kan wegkwijnen in de gevangenis.”