Zuiderdokken: gemeenteraad keurt bovengrondse heraanleg goed Sp.a en N-VA beloven bewoners onderhandelde oplossing voor ondergrondse parkings philippe truyts

28 januari 2019

21u05 0 Antwerpen De gemeenteraad zette maandag het licht op groen voor de bovengrondse heraanleg van de straten rond de Gedempte Zuiderdokken. Ook sp.a, in de vorige legislatuur kritisch voor de plannen, sloot zich aan. Volgens Yasmine Kherbache is er geen sprake van een voldongen feit voor de ondergrondse parkings. Een groep buurtbewoners vecht de bouw daarvan aan.

Voor de linkse oppositie is het glashelder: de heraanleg van de straten op en rond de Zuiderdokken nu goedkeuren, is ongehoord. “Hiermee steekt de stad de middelvinger op naar de buurtbewoners. Je mag de gemeenteraad niet zo’n beslissing laten nemen terwijl er nog twee procedures lopen”, stelt Joris Giebens (Groen). “De Wever II lijkt zo wel erg op De Wever I.”

Giebens vroeg het agendapunt te verdagen en werd daarin gevolgd door Peter Mertens (PVDA) en Filip Dewinter (VB). CD&V steunde het college wel. “Laat dit dossier eindelijk vooruitgaan”, vindt Sam Voeten.

Milieuramp

Buurtcomité Open Zuid Open is bezorgd en vroeg vooraf in een brief aan de gemeenteraadsleden om te handelen ‘als de vader, de moeder, de grootvader en de grootmoeder van de kinderen van Antwerpen’. “De wijzigingen aan de wegen en de verkeersafwikkeling gebeuren met het oog op het verkeer van en naar de twee geplande parkings (de bouw van de zuidelijkste ligt al acht maanden stil, red.). Maar de stedenbouwkundige vergunning is in mei 2018 onwettig bevonden en geschorst. Een uitspraak ten gronde is nog niet gevallen. De timing om het punt door de gemeenteraad te sluizen, roept ernstige vragen op”, zo verwoordt Francis Gruwez het.

Open Zuid Open vreest een milieuramp. “Twee smalle straten (Verviers- en Wapenstraat) moeten alle uitrijdend verkeer slikken. Daarnaast zal de vervuilde lucht van de parkings ongefilterd worden losgelaten op de sporters en kinderen die zich in de toekomst op de heraangelegde Zuiderdokken zullen bevinden.”

“Niets mee te maken”

Yasmine Kherbache (sp.a) noemt de discussie een misverstand. “Wat we vanavond goedkeuren, heeft niets te maken met de inplanting van de ondergrondse parkings. We willen voor die parkings een oplossing in samenspraak met de buurtbewoners om het dossier uit het moeras te halen.”

Opmerkelijk wel: twee van de zes verkozenen van sp.a waren maandag afwezig. Karim Bachar kon niet door sportieve verplichtingen in het buitenland. Güler Turan, die in december stevig uithaalde naar het bestuursakkoord, stuurde eveneens haar kat.

Schepen voor Mobiliteit Koen Kennis (N-VA) wees erop dat vandaag evengoed 2.000 auto’s op de Zuiderdokken kunnen parkeren. Zij verdwijnen onder de grond. “De ontwerpers hebben rekening gehouden met de vele noden en bezwaren van de bewoners. Er lopen procedures, maar we overleggen al maanden met de indieners en willen een onderhandelde oplossing.”

Uiteindelijk stemden enkel Groen en PVDA tegen, het VB onthield zich.