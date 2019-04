Zuidelijke Leien krijgen nieuw laagje asfalt BJS

08 april 2019

17u37 0

Tijdens de eerste week van de paasvakantie vernieuwt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) het wegdek van de zuidelijke Leien.

Vorig jaar werden de fietspaden op de zuidelijke Leien voorzien van een laag asfalt voor meer fietscomfort. Deze week is het wegdek aan de beurt. Concreet wordt het asfalt van de Amerikalei, Britselei en Frankrijklei in beide richtingen vernieuwd tussen de Bolivartunnel en de Stoopstraat. Om de hinder voor het verkeer te beperken gebeuren de werken grotendeels ’s nachts en worden de werken opgedeeld in zes fases.