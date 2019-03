Zoveelste incident in Antwerpen: dit gebeurde er in twee weken tijd Daimy Van den Eede kg

18 maart 2019

10u40

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 9 Antwerpen De De explosie van vanochtend in de De Pretstraat in Antwerpen wordt nog volop onderzocht, maar de kans lijkt groot dat het opnieuw gaat om een geval van drugsgerelateerd geweld. Het is niet het eerste incident in het noorden van Antwerpen. Dit gebeurde er in de afgelopen twee weken.

De voorbije drie jaar gaat het intussen al om een zestigtal gewelddadige incidenten waarbij soms personen, maar meestal voertuigen of woningen worden geviseerd. In de afgelopen twee weken lijkt het aantal incidenten weer op te lopen.



Drie dagen geleden werden er nog nepgranaten gevonden in de Rupelstraat. Eén van de granaten lag aan een wagen van de familie El H., waarvan op 6 maart een andere auto in brand werd gestoken. Twee dagen later, op 8 maart, ontploften er twee springtuigen in de nabijgelegen Dijlestraat. Daarbij werden auto’s van de familie El M. geviseerd.



De politie linkt de eerdere incidenten aan het drugsmilieu. Of dat ook voor de feiten van vandaag zo is, is nog niet bekend.

Drugscriminaliteit

Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) kondigde de vorige legislatuur een “war on drugs” aan die er vooral op gericht is om criminele feiten te herleiden en drugshandel uit het straatbeeld te laten verdwijnen.

Dat er haast elk jaar een nieuw record wordt gevestigd op het vlak van in de haven onderschepte ladingen cocaïne, lijkt er echter op te wijzen dat de drugssmokkel in Antwerpen nog steeds welig tiert.



Intussen is de stad en haar omgeving ook het decor geworden van aanhoudend geweld tussen drugsbendes onderling. Onder meer in de wijken Kiel, Borgerhout, Dam en Antwerpen-Noord vonden er brandstichtingen, explosies en/of schietincidenten plaats.

