Zorgsector gooit deuren open 17 maart 2018

02u46 0

De zorgsector gooit de deuren op zondag 18 maart open. Bij Zorgbedrijf Antwerpen kun je binnenkijken tussen 10 en 17 uur in alle negen districten van de stad. De nieuwbouwprojecten van dienstencentra, serviceflats en rusthuizen staan in de kijker.





Een blikvanger is het nieuwe woonzorgcentrum Ruytenburg voor 190 bewoners aan de Floraliënlaan 400 in Berchem. Dat wordt om 14 uur officieel geopend met een optreden van Sofie. Nog om 14 uur wagen duizend mensen zich aan een wereldrecordpoging in het dienstencentrum Blankenberg en rusthuis Hof De Beuken, Geestenspoor 73 in Ekeren. Ze zingen 'All You Need Is Love' van The Beatles.





Zondag krijg je in Deurne in woonzorgcentra De Tol en Europasquare én in de serviceflats Papegaaienhof en Boterlaar rondleidingen. Leuk daar is ook de showcooking.





Info: www.zorgbedrijf.antwerpen.be/dagvandezorg. (PHT)