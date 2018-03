Zorgbedrijf zoekt vrijwillige oppashulp 01 maart 2018

Een cursus geven, redactiewerk doen voor het infoboekje, ergens naartoe rijden met senioren voor de Minder Mobielen Centrale of helpen in de cafetaria... Vrijwilligers zijn een onmisbare schakel voor Zorgbedrijf Antwerpen, dat steeds weer op zoek gaat naar mensen die wat vrije tijd willen inzetten om andere mensen te helpen.





Sinds kort biedt Zorgbedrijf Antwerpen ook oppashulp door vrijwilligers aan. Ook voor deze nieuwe dienst is men op zoek naar mensen die zich hiervoor vrijwillig willen inzetten. "Bij oppashulp gaat de vrijwilliger thuis langs bij een senior die niet alleen kan of wil blijven of bij een langdurig ziek kind wanneer de ouders er even niet zijn", zegt Pieter Dierckx van Zorgbedrijf Antwerpen. "De oppashulp houdt het kind of de senior gezelschap, warmt eventueel een maaltijd op, speelt samen een spelletje of maakt een wandeling maar staat niet in voor zorgtaken." (BJS)