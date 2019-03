Zorgbedrijf Antwerpen zet deuren van senioren- en jeugdlocaties open op Dag van de Zorg ADA

13 maart 2019

14u28 1 Antwerpen Het Zorgbedrijf Antwerpen zet op zondag 17 maart zijn deuren open tijdens de Dag van de Zorg op zeven locaties in Antwerpen en districten.

Bezoekers kunnen van 10 tot 17 uur een bezoek brengen aan dienstencentra, (nieuwbouw-)serviceflats, woonzorgcentra, een centrum voor kinderzorg en gezinsondersteuning en de thuisdiensten ontdekken. Er staan uiteenlopende activiteiten op het programma: van een workshop over Sherborne bewegingspedagogiek voor ouders tot een bezoek aan een ‘vertelliving’ in woonzorgcentrum Sint Maria. Zo’n ‘vertelliving’ maakt het de bewoners makkelijk te vertellen wat ze wensen. In woonzorgcentrum Gitschotelhof staat een buurtinfomarkt op het programma. In dienstencentrum Kerkeveld kan iedereen uitzonderlijk mee genieten van het panoramische uitzicht op het dak. Meer informatie en het programma staan op www.zorgbedrijf.antwerpen.be/dagvandezorg.