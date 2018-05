Zorgbedrijf Antwerpen en Dienstenthuis bundelen krachten 09 mei 2018

02u47 0 Antwerpen Zorgbedrijf Antwerpen heeft een participatie van 45 procent genomen in Dienstenthuis. De beide merken blijven apart bestaan maar willen door samenwerking een ruimere dienstverlening aanbieden.

Door samenwerking kunnen beide organisaties zowel senioren als niet-senioren helpen, zowel in de stad als de provincie Antwerpen en dit met een ruimer assortiment aan thuisdiensten. Klanten van Dienstenthuis kunnen nu ook kiezen uit het aanbod van de thuis- en andere diensten van Zorgbedrijf Antwerpen en zullen zo ook bij de twee partners terechtkunnen wanneer ze behoefte hebben aan extra ondersteuning of als de dienstenchequehulp niet meer toereikend is. Concreet zal Zorgbedrijf Antwerpen vooral aanvullende diensten aanbieden aan de klanten van Dienstenthuis en omgekeerd zal Dienstenthuis instaan voor poetshulp buiten Antwerpen wanneer Zorgbedrijf Antwerpen daarvoor aanvragen krijgt. Voor de huidige klanten van beide organisaties verandert er niets. Ook voor de medewerkers opent de samenwerking nieuwe deuren. Opleidingen die Zorgbedrijf Antwerpen organiseert, zijn voortaan ook beschikbaar voor de medewerkers van Dienstenthuis. Daarnaast kunnen andere HR-diensten van Zorgbedrijf Antwerpen worden ingezet voor de medewerkers van Dienstenthuis. (ADA)