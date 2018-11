Zorgbedrijf Antwerpen bekroond voor maatschappelijk verantwoord ondernemen NBA

22 november 2018

Antwerpen Zorgbedrijf Antwerpen mocht woensdagavond in Gent de Gault&Millau Catering Award voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in ontvangst nemen.

Een van de elementen van maatschappelijk verantwoord ondernemen is voor Zorgbedrijf Antwerpen het opnemen van een actieve rol in de lokale omgeving. In de dienstencentra en woonzorgcentra van Zorgbedrijf Antwerpen zijn buurtbewoners en verenigingen uit de wijk welkom, is er ruimte voor buurtparkeren op locaties waar dat mogelijk is, vinden studenten een rustige studieplek tijdens de blokperiodes of kunnen ze er zelfs op kot. Er zijn ook geregeld activiteiten in samenwerking met scholen, kinderdagverblijven, jeugdverenigingen of andere lokale partners.

Participatie is voor Zorgbedrijf Antwerpen essentieel, van de maaltijden tot de inrichting van de seniorenflats. En medewerkers kunnen makkelijk hun zeg doen, in de jaarlijkse roadshow of het hele jaar door via een gratis sms aan het directieteam. Daarnaast zet Zorgbedrijf Antwerpen sterk in op sociale tewerkstelling, onder meer in de keukens en bij onderhoud. Alleen al in de keukens zijn momenteel een tachtigtal medewerkers aan de slag die vaktechnische kennis opdoen, leren werken in een vast arbeidsritme en hun Nederlands verbeteren.

“We zijn erg blij met deze erkenning”, zegt algemeen directeur Johan De Muynck van Zorgbedrijf Antwerpen. “Voor ons is maatschappelijk verantwoord ondernemen niet iets dat we moeten afvinken op een lijstje, maar iets dat verweven zit in onze hele bedrijfsvoering. Want we zijn er voor de klanten van vandaag én die van morgen.”